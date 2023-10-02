Які светри вже давно вийшли з моди: 5 моделей, що здешевлюють образ

Восени нам дуже хочеться затишного та теплого одягу. Тому потрібно вже діставати із шафи свої улюблені светри, а заодно перевірити, чи не вийшли вони із моди. Оскільки стилісти кожного сезону пропонують щось новеньке, але є вічна класика або улюблені речі, з якими не хочеться розлучатися. Та все ж таки варто перевірити, які светри восени 2023 року є антитрендами, і їх слід замінити на нові речі. А старі моделі завжди можна залишити для дому, тому не поспішайте їх викидати. Отже, розповідаємо, які светри не в моді восени 2023-го - п’ять антитрендових моделей.

Антитренд №1: силуетні светри

Антитренди осені 2023 / Фото: pixabay.com

Кілька останніх сезонів поспіль лідирують моделі oversize. Тому силуетний светр здав свої позиції, і стилісти не рекомендують його одягати. Якщо ви бажаєте створити багатошаровий образ, тоді також доречніше буде використати об’ємний трикотаж. І ваш аутфіт буде максимально стильним та ефектним. Якщо все ж таки ви надаєте перевагу светрам, які підкреслюють вашу фігуру, то краще обрати модні вкорочені моделі. Такий одяг бездоганно підійде до спідниці, штанів або джинсів з високою посадкою.

Антитренд №2: неонові светри

Антитренди осені 2023 / Фото: pixabay.com

Ненові відтінки не можна носити восени 2023-го, оскільки це ознака несмаку. Ця палітра вийшла з моди ще кілька сезонів тому. Стилісти та дизайнери пропонують замінити неонові светри на речі прямого крою пастельних відтінків та базових кольорів, які на піку моди цієї осені. Такі светри зроблять ваш образ ефектним та дорогим.

Антитренд №3: светри зі складними візерунками

Антитренди осені 2023 / Фото: pixabay.com

Жодних логотипів чи різнобарвних принтів. Дизайнери цієї осені пропонують безліч варіантів светрів із мінімумом відтінків та монохромні кольори. Адже такий одяг пасуватиме до будь-якого образу – спортивного, повсякденного, робочого чи святкового.

Антитренд №4: светри з коротким рукавом

Антитренди осені 2023 / Фото: pixabay.com

Цьогоріч така модель светра може зіпсувати навіть найстильніший образ. Окрім того, ця річ візуально збільшить ваші руки. Тому светр з короткими рукавами краще замінити на в’язаний жилет, який на піку моди вже другий сезон поспіль. Такий жилет можна комбінувати з блузами, футболками, сорочками чи водолазками.

Антитренд №5: светри зі скандинавськими принтами

Антитренди осені 2023 / Фото: pixabay.com

Якщо ви закохані у сніжинки чи етнічні мотиви – можете сміливо носити такі светри. Але варто бути обережними з візерунками типу оленів чи сніговиків. Одяг з таким принтом краще замінити на монохромний образ яскравого кольору чи з мінімалістичними візерунками. Такі затишні светри зроблять ваш аутфіт елегантним та ефектним водночас.

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