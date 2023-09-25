Антитренди осені 2023: про яке взуття варто забути, а яке зараз на піку популярності

Універсальні моделі для жінок: яке взуття не в тренді восени 2023, а яке зараз в моді.

Якщо ви не хочете мати старомодний вигляд, то вам краще позбутися від такого взуття. Оскільки немодні речі відразу роблять образ дешевим і нецікавим. Так як світ високої моди мінливий, тому дизайнери постійно оновлюють тренди, і пропонують натомість безліч зручного та гарного взуття. Від яких моделей краще відмовитися, а яке взуття варто носити восени 2023, читайте далі.

Яке взуття не в тренді 2023 року

Антитренди взуття 2023 / Фото: pixabay.com

Кросівки зі стразами та блискітками. Таке взуття більше підходить для підлітків, а не для дорослих жінок. Тому вони ніяк не будуть підкреслювати ваш образ, а навпаки, спотворять його і зроблять смішним. Так як зараз в тренді стиль Old Money, ця модель вмить зіпсує ваш елегантний аутфіт. Тому стилісти рекомендують позбутися такої моделі негайно, а натомість обрати класичні білі кросівки, які підійдуть до будь-якого образу.

Таке взуття більше підходить для підлітків, а не для дорослих жінок. Тому вони ніяк не будуть підкреслювати ваш образ, а навпаки, спотворять його і зроблять смішним. Так як зараз в тренді стиль Old Money, ця модель вмить зіпсує ваш елегантний аутфіт. Тому стилісти рекомендують позбутися такої моделі негайно, а натомість обрати класичні білі кросівки, які підійдуть до будь-якого образу. Чоботи на шнурівці. Такі чоботи вийшли з моди ще кілька років тому. Ця модель лише увиразнить несмак вашого образу. Зараз дизайнери рекомендують робити ставку на моделі мінімалістичного стилю, які підкреслюватимуть елегантність вашого одягу.

Такі чоботи вийшли з моди ще кілька років тому. Ця модель лише увиразнить несмак вашого образу. Зараз дизайнери рекомендують робити ставку на моделі мінімалістичного стилю, які підкреслюватимуть елегантність вашого одягу. Чоботи до щиколотки. Чомусь ще досі не всі можуть відмовитися від цієї моделі, хоча вона досить давно вийшла з моди. Але таке взуття додасть лише несмаку у вашому стилі. Краще вибрати чоботи до колін, вони прогнозовано ще кілька сезонів не здаватимуть своїх позицій.

Яке взуття не модне восени 2023 / Фото: pixabay.com

Яке взуття зараз в моді: універсальні моделі для жінок

Модне взуття 2023 / Фото: pixabay.com

Щоб створити шикарний осінній образ, сучасним жінкам потрібно лише кілька пар взуття. Ці моделі можна вигідно комбінувати з будь-яким одягом і завжди залишатися неперевершеною.

Зручні туфлі на підборах. Такі туфлі візуально подовжують ноги. Але варто обирати зручні моделі на середньому чи низькому підборі. Зараз існує безліч моделей, тому для жінок жодних проблем із вибором не буде.

Такі туфлі візуально подовжують ноги. Але варто обирати зручні моделі на середньому чи низькому підборі. Зараз існує безліч моделей, тому для жінок жодних проблем із вибором не буде. Білі кросівки. Таке взуття поєднується з усіляким стилем в одязі. Зручні білі кросівки підійдуть до джинсів і класичних штанів, також до спідниці міді і сукні.

Таке взуття поєднується з усіляким стилем в одязі. Зручні білі кросівки підійдуть до джинсів і класичних штанів, також до спідниці міді і сукні. Лофери. Це взуття підходить на кожен день. Воно обре гармоніюватиме як із джинсами, так і з укороченими штанами, спідницями та сукнями.

Це взуття підходить на кожен день. Воно обре гармоніюватиме як із джинсами, так і з укороченими штанами, спідницями та сукнями. Високі ботильйони. Це осіннє взуття має бути універсальних кольорів, тоді воно добре гармоніюватиме із чорними брюками, джинсами та спідницями.

Яке взуття в моді восени 2023

Читайте також:

Наймодніші кардигани осені 2023: як створити елегантний образ для пишних форм

З чим носити кросівки восени: 5 стильних образів, які легко повторити