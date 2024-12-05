Антитренди зими 2024/2025: ці штани вже не в моді, що носити натомість

Розповідаємо, які штани увійшли до антитрендів зими 2024/2025 і вже навряд чи повернуться на модний олімп.

Джинси "мом"

Які штани в антитрендах зими 2024/2025 / Фото: Фото з відкритих джерел

Ще торік ця модель була на піку модного олімпу, однак її час уже минув. Натомість стилісти пропонують класичні моделі джинсів прямого крою з середнім посадженням у класичному синьому кольорі.

Штани з високим посадженням

Які штани в антитрендах зими 2024/2025 / Фото: Freepik

Цей тренд був популярним упродовж багатьох років. Кожна жінка в таких штанях мала елегантний вигляд, адже вони видовжують фігуру, маскують недоліки і підходять до будь-якого образу. Однак у тренди знову повертається середнє посадження, тому варто придивитися до таких моделей.

Легінси

Які штани в антитрендах зими 2024/2025 / Фото: Freepik

Донедавна легінсами заміняли штани в повсякденних образах, і це було нормою. Однак тенденції швидкоплинні, тому ці штани відійшли до категорії спортивних і домашніх. Для комфортного та стильного аутфіту краще вибрати штани-палаццо або прямі класичні моделі.

Штани яскравих відтінків

Які штани в антитрендах зими 2024/2025 / Фото: Freepik

Це давно застарілий тренд, однак чомусь їх продовжують носити. Наразі на піку популярності природні кольори, а наймоднішими вважаються шоколадний, винний і сірий. Тому придивіться до моделей природних відтінків, які відповідають холодній порі року – ви матимете трендовий і довершений вигляд.

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