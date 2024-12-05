Антитренди зими 2024/2025: ці штани вже не в моді, що носити натомість

Стилісти рекомендують негайно позбутися таких штанів, бо вони мають безглуздий вигляд, натомість пропонують актуальніші варіанти моделей.
Розповідаємо, які штани увійшли до антитрендів зими 2024/2025 і вже навряд чи повернуться на модний олімп.
Джинси "мом"
Ще торік ця модель була на піку модного олімпу, однак її час уже минув. Натомість стилісти пропонують класичні моделі джинсів прямого крою з середнім посадженням у класичному синьому кольорі.
Штани з високим посадженням
Цей тренд був популярним упродовж багатьох років. Кожна жінка в таких штанях мала елегантний вигляд, адже вони видовжують фігуру, маскують недоліки і підходять до будь-якого образу. Однак у тренди знову повертається середнє посадження, тому варто придивитися до таких моделей.
Легінси
Донедавна легінсами заміняли штани в повсякденних образах, і це було нормою. Однак тенденції швидкоплинні, тому ці штани відійшли до категорії спортивних і домашніх. Для комфортного та стильного аутфіту краще вибрати штани-палаццо або прямі класичні моделі.
Штани яскравих відтінків
Це давно застарілий тренд, однак чомусь їх продовжують носити. Наразі на піку популярності природні кольори, а наймоднішими вважаються шоколадний, винний і сірий. Тому придивіться до моделей природних відтінків, які відповідають холодній порі року – ви матимете трендовий і довершений вигляд.
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