Аптечний засіб, який підвищить урожайність полуниці: внесіть його до кінця жовтня і не пожалкуєте

Частою причиною того, що падає врожайність полуниці, є поява шкідників та різноманітні недуги. Але не варто забувати і про нестачу потрібних мікроелементів. Щоб наступного року зібрати великий урожай полуниці, підживіть її популярним аптечним засобом в жовтні.

На щастя існує універсальний засіб, який допомагає одночасто вирішити всі проблеми: і побороти недуги, і захистити від шкідників і навіть покращити ґрунт. І його можна знайти практично в кожній аптечці.

Щоб наступного року зібрати надзвичайно великий урожай полуниці, в жовтні потрібно обробити кущики розчином з нашатирним спиртом. Він навіть захистить рослину від червоногих молюсків та довгоносика. А ще розчин з нашатирним спиртом відлякає птахів, які влітку не проти поласувати яскраво червоними ягодами.

Розчиніть у відрі води три столові ложки нашатирного спирту (10%), добре перемішайте. Цю рідину потрібно підливати під полуницю. На кожен кущик піде приблизно 1 літр речовини.

Вперше розчин застосовують відразу після того, як на рослині з'явилися невеликі листочки. Вдруге його вносять відразу після квітіння кущиків.

Повторюють процедуру обов'язково після того, як всі ягоди зібрані і рослина готується до приходу зими. Однак цього разу на відро води вже потрібно буде додати 6 столових ложок нашатирного спирту. Ця процедура допоможе полуниці підготуватися до холодів.

В жовтні садівники рекомендують також зробити ще одне підживлення полуниці розчином калійної солі і нітрофоски. Для жовтневого підживлення підходить і суперфосфат. Через 3-4 дні після підживлення кущики потрібно замульчувати на зиму.

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