Яка різниця між арабікою та робустою / © Pixabay

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Арабіка чи робуста — саме від цього вибору часто залежить, якою буде кава в чашці: м’якою та ароматною чи міцною, насиченою й із виразною гірчинкою. Американська асоціація кави пояснює, що смак напою залежить від хімічного складу зерна, обсмажування та способу приготування. А дослідження, опубліковане в науковому журналі Beverages, показало, що арабіці частіше притаманні солодкі, фруктові й квіткові ноти, тоді як робуста може мати більш терпкий і гіркуватий смак.

Чим відрізняється арабіка від робусти

Арабіка зазвичай має складніший аромат і м’якший, збалансований смак. Залежно від сорту, походження та обсмажування в ній можна відчути фруктові, квіткові, горіхові, шоколадні або карамельні відтінки. Її часто вибирають ті, хто любить пити каву без великої кількості цукру та хоче розрізняти тонкі смакові нюанси.

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Робуста має більш насичений і різкий смаковий профіль. У ній частіше відчуваються виразна гірчинка, деревні та пряні ноти. Вона також містить більше кофеїну, ніж арабіка, тому може давати відчуття міцнішого напою. Робусту часто використовують у кавових сумішах для еспресо, оскільки вона додає напою щільності та допомагає утворити густу кремову пінку на поверхні.

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Яка кава ароматніша — арабіка чи робуста

Якщо головний критерій — тонкий і різноманітний аромат, перевагу зазвичай віддають арабіці. Її аромат може нагадувати ягоди, цитрусові, квіти, горіхи або карамель. Особливо виразними такі нюанси бувають у якісного зерна світлого чи середнього обсмажування.

Робуста теж має характерний аромат, але він зазвичай менш делікатний і більш різкий. У напої можуть переважати ноти какао, деревини, спецій і обсмаженого зерна. Водночас багато залежить від якості сировини: добре вирощена й правильно обсмажена робуста може бути приємною на смак, тоді як неякісна арабіка не обов’язково матиме насичений аромат.

Важливо враховувати й свіжість зерна. Навіть дорогий сорт може втратити значну частину аромату через тривале або неправильне зберігання.

У якій каві більше кофеїну

За вмістом кофеїну робуста зазвичай випереджає арабіку приблизно вдвічі, хоча конкретні показники залежать від сорту та умов вирощування. Саме тому робусту часто додають до сумішей, призначених для тих, хто любить міцну каву.

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Однак міцність напою залежить не лише від виду зерна. На кількість кофеїну в чашці впливають пропорції кави й води, розмір порції та спосіб приготування. Тому еспресо з арабіки не обов’язково міститиме менше кофеїну, ніж будь-який напій із робусти: усе залежить від конкретного рецепту.

Що краще вибрати для кавомашини та турки

Для кавомашини підійде як арабіка, так і суміш арабіки з робустою. Якщо подобається м’який смак із фруктовими або шоколадними відтінками, варто почати зі 100% арабіки. Якщо ж потрібен насичений еспресо з виразною гірчинкою та густою кремовою пінкою, можна спробувати суміш із додаванням робусти.

Для приготування в турці також добре підходить арабіка середнього обсмажування — вона дає змогу відчути ароматичні нюанси зерна. Робуста підійде тим, хто віддає перевагу більш різкому й міцному смаку.

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