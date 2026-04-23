Археологи розкопали давнє кельтське поселення з золотими монетами та прикрасами (фото)

Археологи виявили сотні золотих артефактів під трасою в Богемії Фото ілюстративне / © Рятівна археологічна служба

У Чехії під час підготовчих робіт до будівництва автомагістралі археологи натрапили на унікальне давнє поселення, в якому виявили сотні цінних знахідок — від золотих і срібних монет до прикрас і кераміки. Вік скарбів оцінюють приблизно у 2200 років.

Про це повідомляє The Daily Galaxy.

Розкопки проводилися поблизу міста Градец-Кралове в історичному регіоні Богемія. Територія пам’ятки охоплює близько 62 акрів — це один із найбільших кельтських археологічних об’єктів у цьому районі.

Дослідники виявили в Богемії одне з найбільших кельтських поселень із золотими скарбами та доказами давніх торговельних шляхів

За словами археологів, кількість і різноманіття знайдених предметів свідчать, що поселення було важливим центром торгівлі та виробництва. Тут виявили понад тисячу прикрас — серед них фібули, браслети, елементи поясів і скляні намистини, а також численні монети із золота та срібла.

Керівник дослідження Матоуш Голаш зазначив, що масштаб відкриття став очевидним уже на початку робіт: перші знахідки одразу вказали на значущість об’єкта. За його словами, якби не будівництво дороги, поселення могло б залишатися невідомим ще довгий час.

Що відомо про поселення

Цікаво, що поселення не мало укріплень, що може свідчити про його мирний характер і зосередженість мешканців на торгівлі, а не обороні.

Археологи датують пам’ятку періодом Ла-Тен (приблизно 450-40 роки до н.е.), який асоціюється з розквітом кельтської культури в Європі. Саме в цей час активно розвивалися металургія, мистецтво та ремесла.

Поселення, ймовірно, розташовувалося на так званому «бурштиновому шляху» — важливому торговельному маршруті, що з’єднував Балтійське і Північне моря з Центральною Європою. Наявність бурштину серед знахідок підтверджує активну участь мешканців у міжнародній торгівлі.

Водночас дослідники поки не можуть точно визначити, яке саме кельтське плем’я проживало тут. Хоча регіон традиційно пов’язують із племенем боїв, безпосередніх доказів цього наразі не знайдено.

Подальші розкопки та аналіз артефактів можуть дати більше відповідей про життя, торгівлю та культуру мешканців цього давнього поселення.