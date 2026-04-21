Археологи зробили незвичне відкриття. У тілі єгипетської мумії віком близько 1600 років знайшли фрагмент давньогрецької поеми Гомера «Іліада».

Про це пише dailymail.

Знахідку виявили під час розкопок у давньому місті Оксиринх (сучасна Ель-Бахнаса), приблизно за 190 км на південь від Каїра. Папірус із текстом перебував безпосередньо в черевній порожнині мумії — ймовірно, його помістили туди під час процесу бальзамування.

Це перший відомий випадок, коли літературний твір грецькою мовою використали як частину поховального обряду. Раніше подібні папіруси, знайдені в муміях, містили переважно магічні або ритуальні тексти.

За словами професора Ігнасі-Ксав’є Адьєго з Барселонського університету, головна новизна відкриття полягає саме в контексті.

«Ми й раніше знаходили грецькі папіруси в муміях, але їхній зміст був магічним. Тут же йдеться про літературний текст», — сказав він.

Фрагмент належить до другої книги «Іліади» і містить так званий «каталог кораблів» — перелік грецьких загонів, що вирушили на Троянську війну.

Як пояснюють знахідку науковці

Дослідники поки не можуть пояснити, чому саме цей уривок використали під час муміфікації.

Розкопки проводилися наприкінці 2025 року. Археологи виявили поховальний комплекс із трьох вапнякових камер, де зберігалися мумії римського періоду та дерев’яні саркофаги, частина з яких була пошкоджена через давні розграбування.

Оксиринх відомий великою кількістю папірусів, знайдених ще від кінця XIX століття. Серед них — важливі літературні тексти, медичні записи, п’єси та навіть давні «рецепти» від похмілля.

Експерти зазначають, що муміфікація за римської доби поєднувала єгипетські, грецькі та римські традиції. Тіла висушували за допомогою солей, а замість вилучення органів часто заповнювали порожнини тканинами чи іншими матеріалами.