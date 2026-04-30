Археологи знайшли скарби вікінгів у Норвегії: який вигляд мають (фото)

Срібна монета вікінгів з Норвегії / © livescience.com

Майже 3000 срібних монет епохи вікінгів знайшли на норвезькій фермі. Цей скарб став наймасштабнішим для країни, а монети в ньому походять з чотирьох різних держав.

Про це повідомляє Livescience.

Де знайшли скарби вікінгів?

Перші монети виявили двоє фахівців із металошукачами 10 квітня на фермі поблизу села Рена на сході країни, після чого до розкопок залучили професійних археологів.

За даними експертів Музею культурної історії в Осло, серед знахідок є монети часів правління:

Етельреда II (король Англії, 978–1016 рр.);

Кнута Великого (король Англії, Данії та Норвегії, прибл. 1016–1035 рр.);

Оттона III (імператор Священної Римської імперії, 996–1002 рр.).

Нумізмат Музею культурної історії Свейн Гуллбекк пояснив, що наявність монет часів Гаральда Хардради (1046–1066 рр.) дозволяє датувати час захоронення скарбу приблизно 1050 роком. Окрім монет, на місці знайшли фрагменти срібних ювелірних виробів, які в Середньовіччі виконували роль валюти. Археологи припускають, що це багатство було накопичене не завдяки набігам, а через експорт заліза, видобутого з місцевих боліт.

«З боліт видобували руду, а оброблене залізо експортували до Європи. З 900-х до кінця 1200-х років у цьому районі було величезне виробництво заліза», — заявив Йостейн Бергстоль, археолог Музею культурної історії.

Яке це має значення для науки

Археолог муніципалітету округу Іннландет Мей-Тове Смісет зазначила, що збереженню металу сприяли особливі ґрунтові умови.

«Я жартома сказала, що було б добре, якби ми знайшли ще кілька монет, щоб зробити відкриття ще більшим. Але детектори не припиняли пищати! Це справді унікальне відкриття, яке ви можете побачити лише раз у своїй кар’єрі», — розповіла Мей-Тове Смісет.

Прикраса вікінгів з Норвегії / © livescience.com

Свейн Гуллбекк підтвердив винятковість знахідки для видання Science Norway:

«Раніше ми знаходили скарби монет епохи вікінгів, які містили близько 2000 монет, але ніколи не більше 3000. Вони подолали тут бар’єр. Це справді винятково».

Наразі археологи продовжують роботу на об’єкті, досліджуючи територію на предмет наявності давніх поселень або інших артефафктів.

