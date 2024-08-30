Аромат стоятиме на всю оселю: додайте інгредієнт з аптеки до українського сала під час запікання

Спробуйте приготувати запечене сало в духовці, додавши до нього один неочікуваний інгредієнт з домашньої аптечки.

Про цей рецепт у своєму блозі розповів відомий український кулінар Євген Клопотенко.

Запечене сало, на його думку, розкривається новими смаками, які зовсім не притаманні свіжому продукту. Саме тому його варто спробувати. А щоб продукт вразив своїм неймовірним ароматом, слід додати до нього один інгредієнт з аптеки. Йдеться про запашну польову ромашку.

Її можна придбати в багатьох аптеках. Якщо будете запікати, то робіть це на відкритому вогні або в духовці, також обов'язково викоритовуйте фольгу.

Можете обирати не лише чисте сало, але й підчеревину, тобто сало, яке має прошарки м'яса. Пам'ятайте, що ромашка може додати страві непотрібної гіркоти, а тому використовуйте зовсім трішки цього компоненту. Кулінар стверджує, що непоганими приправами для сала є пластівці перцю чилі та чорний перець.

Щоб все вийшло якнайсмачніше, на 500 г сала беріть не більше 1 ст. ложки висушеної ромашки. Не забудьте про сіль. Її повинно бути багато, щоб щедро натерти нею шматок.

Якщо готуєте запечене сало в духовці, то попередньо розігрійте її на 180 градусів. Запікати 500 г сала потрібно 35-40 хвилин. Не забудьте поставити режим конвекції.

Таку страву їдять охолодженою, нарізавши її на тонкі шматочки. Вона чудово підходить як перекушування, її зручно брати з собою.

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