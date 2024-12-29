Аромат зими: рецепт традиційного віденського штрудля з яблуками і корицею

Штрудель - традиційний десерт кількох країн світу. Втім, найбільше цією випічкою прославилася столиця Австрії. І хоч його печуть в різні пори року та на різні свята, але штрудель з яблуками і корицею - це аромати зими

Рецептом традиційного віденського штрудля поділився кухар Євген Клопотенко. Класичний рулет - у матеріалі ТСН.ua.

Інгредієнти для тіста

300 г борошна

170 мл води

30 мл олії

⅔ ч.л. солі

2 ст.л. борошна для підпилу

2 ст.л. цукрової пудри

Інгредієнти для начинки

5 великих яблук

1 ст.л. лимонного соку

100 г волоських горіхів

½ ч.л. кориці

50 г цукру

1,5 ст.л. сухарів

70 г вершкового масла

Приготування

1. Змішайте 300 г борошна, 170 мл води, 30 мл олії та ⅔ ч.л. солі. Мішайте тісто до однорідності - поки воно припинить липнути до рук. Потім накрийте тісто та поставте до холодильника на 1-1,5 год.

2. Очистьте від шкірки яблука та наріжте їх невеликим кубиком. Подрібніть ножем волоські горіхи. Викладіть яблука на пательню та тушкуйте їх 5 хв. Додайте горіхи, корицю, цукор. Перемішайте, тушкуйте ще кілька хвилин, а потім зніміть з вогню, аби охолодилося.

3. Розігрійте духовку до 180°С. Розстеліть на робочій поверхні рушник і трохи притрусіть його борошном. Викладіть тісто та розкачайте його максимально тонко в формі прямокутника.

4. Розтягуйте тісто руками, формуючи рівний прямокутник. Висота має бути приблизно такою, як деко. Довжина - на ваш смак.

5. Розтопіть 50 г масла, окремо - ще 20. Змастіть тісто 50 г розтопленого масла та присипте по всій поверхні сухарями.

6. Викладіть яблука по всій поверхні тіста, відступивши від країв. По лівій стороні почніть загортати тісто, трішки згори та знизу, а потім по довжині, та продовжуйте закручувати, допомагаючи рушником.

7. Закрутіть штрудель до кінця та перекладіть швом донизу на застелене пергаментом деко. Змастіть верх розтопленим маслом.

8. Випікайте штрудель 40 хв. Подавайте гарячим чи вже охолодженим, притрусивши цукровою пудрою.