Аспірин у консервації: чому це шкідливо і чим його можна замінити

Наші бабусі й мами часто додавали до консервації аспірин, щоб подовжити термін її зберігання та покращити смак. Чому лікарі сьогодні проти цього методу? І чим можна замінити аспірин у консервації?

Для чого кладуть аспірин у помідори, огірки чи іншу консервацію

Аспірин це, власне, ацетилсаліцилова кислота, яка широко використовується в медицині, наприклад, щоб зняти біль чи зменшити жар. Розчиняючись у воді, таблетка створює кисле середовище, яке згубно впливає на мікроорганізми.

Саме тому в минулому до банок із консервацією додавали аспірин. Так вона стояла довше і не псувалася. До того ж, у ті часи такі ліки коштували зовсім недорого.

Хоча аспірин дійсно є хорошим консервантом, лікарі сьогодні застерігають від його використання з такою метою. ВООЗ навіть випустила спеціальну заборону на використання ліків під час консервування.

Чому аспірин небезпечно додавати до консервації

Чим замінити аспірин у консервації? / Фото: Pexels

Для того, щоб зрозуміти всю небезпеку, потрібно вивчити хімічний склад цих ліків. В них міститься кислота, яка видобувається з кори верби. В давні часи її широко використовували під час лікування лихоманки. Але до складу кори верби також входить токсична для організму людини речовина — фенол.

Надмірне вживання консервації з цими таблетками може викликати певні проблеми зі здоров'ям:

ліки виводяться через нирки, що може негативно позначитися на їхній роботі, з часом у людини може навіть розвинутися пієлонефрит;

надмірне вживання таблеток може спричинити появу алергії на аспірин;

через кисле середовище, спричинене медикаментами, можуть з'явитися проблеми у роботі шлунка й кишківника;

людям із виразкою шлунка вживати консервацію з аспірином категорично заборонено.

Не варто забувати, що у дітей ацетилсаліцилова кислота може стати причиною розвитку синдрому Рея. Звичайно, в консервації її кількість невелика, але ризикувати все ж не варто.

Чим можна замінити аспірин у консервації

Насправді аспірин у консервації можна замінити сучасними аналогами, які не завдають організму такої сильної шкоди. Наприклад, завжди можна використовувати:

яблучний або класичний оцет;

кислі соки (смородина, лимон);

лимонну кислоту.

Всі вони також перешкоджають розвитку бактерій. Однак навіть ці замінники створюють кисле середовище, яке є протипоказаним людям із виразкою шлунка, діабетом, гіпертонією чи підвищеною кислотністю.

Замість них можна спробувати додати до консервації зерна гірчиці, яка допоможе зберегти форму та смак овочів, а ще захистить від мікроорганізмів. Додавати її треба суворо за рецептом, інакше консервовані продукти можуть гірчити.

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