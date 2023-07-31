Аспірин у консервації: чому це шкідливо і чим його можна замінити

Наші бабусі й мами часто додавали до консервації аспірин, щоб подовжити термін її зберігання та покращити смак. Чому лікарі сьогодні проти цього методу? І чим можна замінити аспірин у консервації?
Для чого кладуть аспірин у помідори, огірки чи іншу консервацію
Аспірин це, власне, ацетилсаліцилова кислота, яка широко використовується в медицині, наприклад, щоб зняти біль чи зменшити жар. Розчиняючись у воді, таблетка створює кисле середовище, яке згубно впливає на мікроорганізми.
Саме тому в минулому до банок із консервацією додавали аспірин. Так вона стояла довше і не псувалася. До того ж, у ті часи такі ліки коштували зовсім недорого.
Хоча аспірин дійсно є хорошим консервантом, лікарі сьогодні застерігають від його використання з такою метою. ВООЗ навіть випустила спеціальну заборону на використання ліків під час консервування.
Чому аспірин небезпечно додавати до консервації
Для того, щоб зрозуміти всю небезпеку, потрібно вивчити хімічний склад цих ліків. В них міститься кислота, яка видобувається з кори верби. В давні часи її широко використовували під час лікування лихоманки. Але до складу кори верби також входить токсична для організму людини речовина — фенол.
Надмірне вживання консервації з цими таблетками може викликати певні проблеми зі здоров'ям:
- ліки виводяться через нирки, що може негативно позначитися на їхній роботі, з часом у людини може навіть розвинутися пієлонефрит;
- надмірне вживання таблеток може спричинити появу алергії на аспірин;
- через кисле середовище, спричинене медикаментами, можуть з'явитися проблеми у роботі шлунка й кишківника;
- людям із виразкою шлунка вживати консервацію з аспірином категорично заборонено.
Не варто забувати, що у дітей ацетилсаліцилова кислота може стати причиною розвитку синдрому Рея. Звичайно, в консервації її кількість невелика, але ризикувати все ж не варто.
Чим можна замінити аспірин у консервації
Насправді аспірин у консервації можна замінити сучасними аналогами, які не завдають організму такої сильної шкоди. Наприклад, завжди можна використовувати:
- яблучний або класичний оцет;
- кислі соки (смородина, лимон);
- лимонну кислоту.
Всі вони також перешкоджають розвитку бактерій. Однак навіть ці замінники створюють кисле середовище, яке є протипоказаним людям із виразкою шлунка, діабетом, гіпертонією чи підвищеною кислотністю.
Замість них можна спробувати додати до консервації зерна гірчиці, яка допоможе зберегти форму та смак овочів, а ще захистить від мікроорганізмів. Додавати її треба суворо за рецептом, інакше консервовані продукти можуть гірчити.
Читайте також: