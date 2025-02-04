Астрологи назвали єдиний знак зодіаку, який несе в собі "код Бога"

Експерти з езотерики давно вивчають таємниці зодіакального кола, намагаючись знайти в ньому приховані послання від вищих сил.

"Код Бога" – це особливий божественний задум, що пов’язаний в вищим розумом і духовним просвітленням. І на думку астрологів лише один із дванадцяти представників зодіакального кола несе його в собі. Йдеться про Риб.

Риби – це останній знак зодіаку, який є символом потужної інтуїції, емпатії та жертовності. Саме цей знак має невидимий зв’язок із вищими силами. Риби асоціюються з глибокою духовністю, містичним знанням і божественним одкровенням. Не випадково у християнстві знак риб використовувався як таємний символ віри. До того ж, вчені припускають, що Ісус Христос був народжений під знаком Риб.

І не лише символ Риб, а й число 12, під яким вони ідуть, має сакральне значення у християнстві – 12 апостолів, 12 колін Ізраїлевих, 12 місяців року. Це все є натяком на вищий порядок світобудови.

Люди, які народилися під цим знаком, наділені даром передбачення, їхні думки й слова стають пророчими. Саме це, на думку езотериків, робить їх провідниками між земним і божественним.

Чи це збіг, чи задум вищих сил? Наразі експерти залишають це питання відкритим. Однак із точністю можна сказати, що Риби несуть у собі особливий духовний код, який пов’язує цей знак зодіаку з вищими силами, що недоступно іншим знакам зодіаку.

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