Астрологи розповіли, які квіти підходять людям за місяцем народження: дізнайтесь свої

Кожен місяць має свою квітку-покровительку, що слугує талісманом для народжених у цей період. Дізнайтеся, чи саме вона найточніше відображає вашу сутність!

Як кожен місяць має свій зодіакальний знак і камінь-талісман, так і квіти, що з ним пов’язані. Зазвичай їх дві: одна відображає ключові риси характеру, а друга доповнює загальний образ, розкриваючи нові нюанси особистості.

Ця інформація стане в пригоді, якщо ви хочете вибрати ідеальний букет для близької людини або створити клумбу, яка гармонійно відображатиме вашу енергетику.

Січень: гвоздика – символ чесності та прямолінійності, пролісок – уособлення ніжності та внутрішньої стійкості.

Лютий: ірис – символ багатогранності та цілеспрямованості, фіалка – втілення вірності, відданості й скромності.

Березень: нарцис асоціюється з оновленням, відродженням і чистими почуттями, а тюльпан відзначає людину як надійного друга, хоча й дуже чутливого.

Квітень: гортензія – знак успіху, а запашний горошок говорить про щедру, гостинну натуру, яка понад усе цінує дружбу.

Травень: конвалія символізує ніжність у поєднанні зі сміливістю, а глід – силу та витривалість.

Червень: жимолость уособлює простоту та скромність, а троянда приховує за тендітністю незламний характер.

Липень: дельфініум – вибір для ніжних, але непохитних людей, а латаття символізує вірність.

Серпень: мак – знак харизматичних особистостей, які зачаровують, а гладіолус підкреслює стійкість і рішучість.

Вересень: айстра вказує на емпатію та чуйність, іпомея – на вірність і сімейні цінності.

Жовтень: космея – символ гармонії, а чорнобривці відображають життєрадісність і доброзичливість.

Листопад: хризантема говорить про надійність і відданість, півонія – про щедрість душі та ніжність.

Грудень: падуб символізує силу, заховану за зовнішньою вразливістю, а нарцис – чистоту почуттів і новий початок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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