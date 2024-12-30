Астрологиня назвала предмети, які слід покласти під ялинку, аби залучити успіх

Енергетика року Змії сприятиме тим, хто підходить до життя з ясним розумом і відкритим серцем. Аби залучити в наступному році успіх та більше позитиву, фахівці радять покладете під ялинку деякі символи Нового року.

Які талісмани допоможуть залучити удачу наступного року, розповіла астрологиня Анія Аніма в коментарі "Фокус".

"Вночі проти 1 січня 2025-го ми зустрічаємо рік Змії. В астрологічному контексті він збігається зі сходженням на небі знаку Діва. Символіка Змії пов'язана з мудрістю, трансформацією та вмінням ефективно використовувати енергію, а знак Діви вказує на порядок, практичність та усвідомленість", - розповіла вона.

Фігурка Змії. Цей символ допоможе активувати енергію мудрості та гнучкості. Фігурка може бути виготовлена з натуральних матеріалів — дерева, каменю чи кераміки.

Зелений або золотий мішечок із зерном. Ці предмети символізують достаток і зростання.

Монети та купюри - символи фінансового благополуччя.

"Ці предмети — лише символи, і їхня ефективність безпосередньо залежить від вас", — наголосила астрологиня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як зустрічати Новий 2025 рік, а також - які прикмети та традиції варто врахувати, а також що робити, щоб рік був успішним і щасливим.

Читайте також: