Астрологічні ритуали достатку: пробуджуємо фінансовий потік для кожного знака зодіаку

Достаток — це не лише про гроші. Це про відчуття потоку, коли все складається вчасно, потрібні люди з’являються самі, а необхідні суми знаходяться без паніки.

Ритуали на достаток для знаків зодіаку

Ритуали на достаток для знаків зодіаку / © pexels.com

Астрологія може стати підказкою: у кожного знака зодіаку є свої енергетичні «ворота», що відкривають шлях до процвітання. Нижче — прості ритуали для кожного знака. Головне — робити їх з вірою, без метушні і з вдячністю.

Овен — дія запалює удачу

Ваша сила — сміливість. Напишіть на листку конкретну фінансову ціль, наприклад: «Хочу заробити 1000 євро до кінця місяця». Запаліть червону свічку і, дивлячись на полум’я, промовте: «Я гідний (а) цієї суми. Вона вже йде до мене». Потім зробіть будь-яку фізичну дію: пробіжка, прибирання, дзвінок. Енергія активована — лишилося спрямувати її в потрібне русло.

Телець — вдячність у кожній монеті

Покладіть три монети в керамічну чашу та додайте трохи кориці. Щодня торкайтеся їх і промовляйте: «Я випромінюю достаток. Все, що мені потрібно — вже поруч». Підтримка землі та стабільності — ваша сила. Приймайте гроші з любов’ю, тримайте їх у порядку в гаманці.

Близнята — ідея у колі

На аркуші паперу запишіть 5 способів заробітку. Оберіть один і обведіть. Покладіть аркуш під блакитну свічку та читайте вголос: «Я обираю це. Гроші приходять легко». Ваш розум гострий, але іноді розсіяний — цей ритуал допомагає сфокусуватися та направити енергію.

Рак — водна магія

Налийте воду в скляну чашу, опустіть три монети та промовте: «Я відпускаю страх. Я приймаю достаток». Потім злийте воду на землю, а монети залиште у гаманці. Щовечора повторюйте перелік вдячностей за дім, їжу, добрі слова. Рак притягує фінансовий достаток, коли відчуває безпеку.

Лев — блиск приваблює

Запишіть на золотому папері три свої сильні якості, що приносять або можуть принести гроші. Покладіть аркуш перед дзеркалом і скажіть: «Я заслуговую багатства. Мої таланти цінні». Запаліть помаранчеву свічку, тримайте в руках будь-який красивий предмет — і відчуйте гордість.

Діва — порядок дає опору

Візьміть порожній конверт, напишіть на ньому: «Новий дохід». Покладіть будь-яку купюру та сховайте в затишне місце. Складіть перелік трьох цілей і дій для їх досягнення. Відзначайте прогрес — це створює стабільну основу для достатку.

Терези — дзеркало гармонії

Сядьте біля дзеркала. Запаліть білі та зелені свічки. На аркуші напишіть: «Я приймаю багатство з вдячністю та спокоєм». Повторюйте це, дивлячись на себе, 7 днів підряд. Гармонія з собою притягує гроші без зусиль.

Скорпіон — спали страх

На чорному папері запишіть все, що заважає: «Я боюся бідності», «Я не довіряю…». Обережно спаліть у вогні, промовляючи: «Я відпускаю. Я впускаю достаток». Попіл закопайте або викиньте. Сила приходить, коли ви вільні від контролю.

Стрілець — карта світу

Візьміть карту і позначте 3 місця, де мрієте побувати. Напишіть поруч: «Гроші відкривають мені світ». Повісьте на видне місце. Щоранку дивіться на карту і повторюйте фразу. Натхнення для вас — валюта, через яку приходить удача.

Козоріг — камінь мети

Знайдіть невеликий камінь. Напишіть на ньому фінансову ціль і тримайте поруч з робочим місцем. Щодня кладіть на нього руку і промовляйте: «Я рухаюся до вершини». Встановіть «день фінансів» для планування, підрахунку і стратегій — це ваша сила.

Водолій — об’єднуй

Напишіть бажану суму доходу в центрі синього аркуша паперу. Навколо — 5 імен людей, що можуть допомогти. Покладіть під блакитну свічку і скажіть: «Моя ідея поєднується зі святом. Приходить достаток». Важливо відчувати підтримку — тоді потік відкривається.

Риби — мрія в банці

Візьміть скляну банку. Покладіть туди монету, записку з метою і кристал. Закрийте і тримайте біля ліжка. Щовечора беріть в руки і шепочіть: «Моя мрія — мій шлях до багатства». Записуйте хоча б одну дію на тиждень — мрії набувають форми.

Ритуали з вірою та регулярністю допомагають Всесвіту почути вас. Кожен крок — запрошення достатку у ваше життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

