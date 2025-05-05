Астрологи назвали два знаки зодіаку, які завжди радіють щастю інших

Які знаки зодіаку радіють успіхам інших / © Freepik

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Ці представники зодіакального кола надихаються тими, хто досягнув великого успіху та щастя у житті. Вони знають, що досягнення інших людей не применшують їхніх, а, навпаки, можуть стати потужним джерелом наснаги. Розповідаємо, які знаки зодіаку щиро радіють за щастя своїх друзів, близьких і просто знайомих.

Терези

Цей знак зодіаку прагне до гармонії з іншими людьми. Він щиро радіє успіхам та перемогам своїх близьких, колег чи просто знайомих. Для Терезів не має значення, хто перший чи багатший, їм важливо, щоб стосунки були міцними й теплими. Коли хтось із близьких людей досягає успіху, Терези сприймають це, як спільне досягнення. Чи то успіх у кар’єрі, чи в особистому житті, цей знак буде першим, хто привітає і побажає переможцеві ще більшого щастя.

Риби

Риби — це знак зодіаку, яким керує планета Нептун. Покровитель наділив Риб потужною інтуїцією та емпатією, що дозволяє їм встановлювати зв’язок з іншими людьми. Коли хтось із близьких переживає щось прекрасне, Риби відчувають це як хвилю позитивної енергії, що пробуджує в них радість. Цей знак ніколи не з ким не конкурує, бо знає, що справжнє щастя — це мати теплі стосунки з іншими людьми. Риби є тими, хто щиро радіє успіхам інших.

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