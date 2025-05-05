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Астрологи назвали два знаки зодіаку, які завжди радіють щастю інших
Лише та людина може радіти за щастя інших, яка має велике серце та емоційну зрілість.
Ці представники зодіакального кола надихаються тими, хто досягнув великого успіху та щастя у житті. Вони знають, що досягнення інших людей не применшують їхніх, а, навпаки, можуть стати потужним джерелом наснаги. Розповідаємо, які знаки зодіаку щиро радіють за щастя своїх друзів, близьких і просто знайомих.
Терези
Цей знак зодіаку прагне до гармонії з іншими людьми. Він щиро радіє успіхам та перемогам своїх близьких, колег чи просто знайомих. Для Терезів не має значення, хто перший чи багатший, їм важливо, щоб стосунки були міцними й теплими. Коли хтось із близьких людей досягає успіху, Терези сприймають це, як спільне досягнення. Чи то успіх у кар’єрі, чи в особистому житті, цей знак буде першим, хто привітає і побажає переможцеві ще більшого щастя.
Риби
Риби — це знак зодіаку, яким керує планета Нептун. Покровитель наділив Риб потужною інтуїцією та емпатією, що дозволяє їм встановлювати зв’язок з іншими людьми. Коли хтось із близьких переживає щось прекрасне, Риби відчувають це як хвилю позитивної енергії, що пробуджує в них радість. Цей знак ніколи не з ким не конкурує, бо знає, що справжнє щастя — це мати теплі стосунки з іншими людьми. Риби є тими, хто щиро радіє успіхам інших.