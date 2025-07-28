Астрологи назвали два знаки зодіаку, з якими найскладніше бути у стосунках

З якими знаками зодіаку складно у стосунках / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, з якими знаками зодіаку романтичні стосунки перетворюються на справжнє випробування.

Скорпіон

Скорпіони надзвичайно емоційні, пристрасні та глибокі натури. Вони занурюються у стосунки повністю та вимагають того самого від партнера. Для них важлива щирість, абсолютна довіра й відданість. Та разом із цим вони можуть бути надто контролюючими й ревнивими.

Навіть без явних причин Скорпіон часто шукає підтвердження вірності, аналізує поведінку коханої людини та здатен драматизувати найменші дрібниці. Якщо йому зрадили, він ніколи не пробачить. Цей знак не забуває образ і може довго тримати злість у собі.

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Близнята

Легкі на підйом, товариські та розумні Близнята приваблюють своєю енергією. Але ця ж риса часто стає причиною труднощів у стосунках. Вони швидко втомлюються від рутини, постійно шукають новизну, тому стабільні відносини можуть здаватися їм нудними.

Партнер Близнят ніколи не знає напевно, який настрій буде завтра. Емоційна нестабільність і часта зміна бажань ускладнює побудову довіри та близькості. Одного дня — ніжність і романтика, іншого — холодність і байдужість. Така динаміка може вибивати з емоційної рівноваги навіть найтерплячішу людину.