Астрологи назвали єдиний знак зодіаку, який ніколи не закохується

Який знак зодіаку ніколи не закохується / © www.freepik.com/free-photo

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Йдеться про Козорога. Астрологи говорять, що цей знак зодіаку вкрай стриманий та раціональний, для нього почуття й емоції завжди стоять на другому плані. Що не дивно, адже цей знак зайнятий зароблянням грошей та будуванням успішного бізнесу.

Козороги не поспішають проявляти своїх емоцій, навіть тоді, коли у них до когось виникає симпатія. Цей знак довго аналізуватиме, ставлячи собі купу запитань, на кшталт: «А що з цього вийде?», «А чи не завадить це моїм планам?»

Козоріг поводиться так лише тому, що боїться втратити контроль над своїм життям. А ще він дуже боїться розчарувань і душевних мук, вважаючи кохання вразливістю і часто сприймає взаємини як проєкт, який вимагає суворого розрахунку. Козорогові важливо, щоб партнер відповідав його стандартам і поділяв його цінності.

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Однак варто знати, якщо Козороги закохуються, то їхні почуття глибокі, сильні та на все життя. Хоча він все одно буде триматися дещо холодно й усіляко намагатиметься контролювати ситуацію і партнера.