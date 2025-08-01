Астрологи назвали єдиний знак зодіаку з найкоротшою тривалістю життя

Який знак зодіаку живе найменше / © www.freepik.com/free-photo

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І це — Скорпіон. Фахівці в галузі астрології вважають, що причина зовсім не в містичних силах, а в особливостях характеру та стилю життя, властивих цьому знаку. Скорпіон — емоційно глибокий, пристрасний і дуже закритий знак. Він схильний до накопичення образ, довго переживає внутрішні конфлікти і не ділиться своїми тривогами.

Така внутрішня емоційна напруга може стати причиною стресу, який поступово руйнує здоров’я. Саме надмірна емоційність, потреба в контролі та постійна боротьба із самим собою — це ті фактори, які можуть негативно впливати на фізичний і психічний стан Скорпіона.

Втім астрологи закликають не ставитися до таких висновків, як до вироку. Навпаки, це привід приділити більше уваги своєму способові життя. А саме, навчитися керувати стресом, відкриватися близьким, не пригнічувати емоції, слідкувати за своїм ментальним здоров’ям.

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Адже тривалість життя значною мірою залежить від повсякденних звичок, екології, рівня турботи про себе і зовсім не визначається датою народження.