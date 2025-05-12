Астрологи назвали знаки зодіаку, які мають найчистішу карму

Які знаки зодіаку не мають кармічних боргів / © www.freepik.com/free-photo

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Експерти з астрології виокремили два знаки зодіаку з найчистішою кармічною енергією. Вони мають природну схильність до позитивних вчинків, що й формує їхній особливий кармічний статус в астрологічній системі.

Водолій

Представники цього знаку відомі своїм альтруїзмом і прагненням до справедливості. Водолії досить часто присвячують своє життя тому, щоб бути корисними іншим людям і суспільству загалом. Вони ніколи не мають корисливих чи підступних мотивів і не знають, що таке подвійні стандарти. Саме це, на думку експертів, сприяє очищенню їхнього кармічного шляху. Водолії приходять у цей світ без будь-яких боргів, які треба відпрацьовувати.

Риби

Це другий знак із найчистішою кармічною енергією. Риби мають вроджену емпатію, духовне наповнення та вміють співчувати іншим людям. Це все створює для них сприятливе кармічне тло. Цей знак інтуїтивно відчуває почуття й потреби інших і часто приходить на поміч тим, хто особливо цього потребує. Саме доброта та щирість Риб позитивно впливають на їхній кармічний баланс, з яким вони приходять у це життя.

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