Астрологи назвали знаки зодіаку, які практично нікому не довіряють

Які знаки зодіаку нікому не довіряють / © Freepik

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Емоційна відкритість вимагає внутрішньої готовності довіритися, а деяким людям потрібно значно більше часу, ніж іншим, щоб проявити свою вразливість. Ідеться не про холодність або відсутність почуттів, навпаки, часто за закритістю ці знаки зодіаку ховають свою емоційність і потребу захиститися. Ось про які знаки зодіаку йдеться.

Козоріг

Цей знак відомий своєю серйозністю, рішучістю та самодисципліною. Однак за його незворушністю ховається вразливе серце. Козороги не розкриваються, бо вважають емоційну вразливість слабкістю, якої вони не можуть собі дозволити, бо дуже відповідальні та сильні. Любов і довіра до інших у цього знаку виникають дуже повільно, крок за кроком. Та щойно Козоріг впускає когось у своє серце, його відданість стає глибокою та тривалою.

Скорпіон

Це дуже сильний, емоційний та інтуїтивний знак зодіаку, але йому вкрай важко відкриватися іншим людям. Скорпіони люблять контролювати ситуацію, ніколи не показують своєї вразливості, що змушує їх закриватися. Довіру цього знака досить складно завоювати, бо він дуже боїться зрад і маніпуляцій. Та насправді Скорпіон вкрай чутливий, він сильно прив’язується до людей, дуже відданий та люблячий.

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Водолій

На перший погляд Водолій — відкритий і доброзичливий знак зодіаку, та коли справа доходить до глибини почуттів, він тримає інших на відстані. Прагнення до незалежності примушує його пригнічувати свої емоції й закриватися, особливо тоді, коли Водолій відчуває, що на нього тиснуть. Цей знак зможе повністю довіритися тим, хто доведе свою відданість діями, а не словами.