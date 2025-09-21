Астрологи назвали знаки зодіаку, яких захищає сам Бог: проблеми й біди обходять їх стороною

Які знаки зодіаку захищають вищі сили / © Freepik

Кожна людина стикається з труднощами, але, за словами астрологів, є кілька знаків зодіаку, які ніби отримали особливий захист згори. Їхні життєві дороги рідше перетинаються з серйозними бідами, а навіть якщо проблеми й виникають, усе вирішується швидко та на їхню користь. Вважається, що ці обранці долі мають потужну інтуїцію та внутрішню силу, а небесний покровитель ніби підказує їм правильний шлях.

Рак

Раки від народження мають надзвичайно сильний енергетичний захист. Вони чутливі до знаків долі й завжди відчувають, де на них чатує небезпека. Їхня щирість і доброта стають справжнім щитом від життєвих проблем. Часто саме Раки уникають ситуацій, які могли б принести шкоду, ніби хтось веде їх за руку.

Терези

Люди, народжені під знаком Терезів, уміють знаходити баланс за будь-яких обставин. Навіть у складних ситуаціях вони отримують допомогу у вигляді несподіваних шансів чи порад від правильних людей. Астрологи вважають, що їхня чесність і прагнення до гармонії роблять їх улюбленцями всесвіту, тому біди обходять їх стороною.

Стрілець

Стрільці — оптимісти, яких неможливо зламати. Їхня віра у краще, щирість та життєрадісність стають магнітом для удачі. Вважається, що Бог особливо береже Стрільців від неприємностей, адже вони вміють бачити добро у всьому і не втрачають надії навіть у найважчі моменти.

Риби

Риби володіють сильним духовним зв’язком із вищими силами. Їхня інтуїція часом межує з пророчим даром, а доброта та милосердя роблять їх улюбленцями долі. Навіть у скрутних ситуаціях Риби знаходять вихід, і часто саме у вирішальний момент їм простягають руку допомоги.