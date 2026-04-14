Астронавт залишив сімейне фото на Місяці: що з ним сталося через 50 років

Сімейне фото астронавта Чарльза Дюка, яке він залишив на місяці ще у 1972 році / © соцмережі

Реклама

Після успішного повернення місії NASA «Артеміда II» 10 квітня 2026 року, у світі згадують зворушливий жест астронавта Чарльза Дюка. 54 роки тому, під час місії «Аполлон-16», він залишив на поверхні Місяця сімейне фото, яке лежить там і досі.

Про це пише The Sunday Guardian.

Чому Чарльз Дюк залишив фото на Місяці

Ще 20 квітня 1972 року Чарльз Дюк став наймолодшим астронавтом на Місяці. Через постійні тренування він рідко бачив дружину та синів, тому пообіцяв дітям «взяти їх із собою» у космос.

Реклама

Оскільки полетіти разом вони не могли, Дюк залишив на поверхні Місяця сімейне фото у захисному пакеті.

Стан артефакту через пів століття

Хоча фотографія лежить на Місяці понад 50 років, фахівці вважають, що вона сильно змінилася через суворі умови. Оскільки там немає атмосфери, знімок постійно піддається інтенсивному сонячному випромінюванню та різким перепадам температур — від 122°C тепла вдень до 122°C морозу вночі. Скоріш за все, через таку радіацію та спеку зображення на фотографії вже повністю вицвіло.

Вчені припускають, що кольори на знімку повністю вицвіли під дією радіації. Проте сама світлина залишається на тому самому місці, де його залишив Дюк у 1972 році, як символ людської сторони космічних досліджень.

Завершення місії «Артеміда II» 10 квітня 2026 року ознаменувало новий етап у програмі NASA з повернення людей на Місяць.

Реклама

