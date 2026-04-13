Реклама

Астронавтка NASA Крістіна Кох, яка брала участь в історичній місії Artemis II, поділилася зворушливими кадрами возз’єднання зі своєю собакою Сейді. Відео зустрічі після 10-денної подорожі навколо Місяця зібрало понад 800 тисяч лайків у соціальних мережах.

Про це пише Daily Mail.

Рекордна відстань місії Artemis II

Екіпаж корабля «Оріон» успішно приземлився у Тихому океані поблизу Сан-Дієго (Каліфорнія) у п’ятницю, 10 квітня. На борту, крім 47-річної Кох, перебували Рід Вайзман, Віктор Гловер і Джеремі Гансен. Місія Artemis II, що стартувала 1 квітня з Космічного центру Кеннеді, стала першим за понад 50 років польотом людини до Місяця і була визнана NASA «повним успіхом».

Реклама

Під час польоту екіпаж встановив новий рекорд дальності перебування людини в космосі, досягнувши максимальної відстані від Землі у 252 756 миль (близько 406 772 км). Це дозволило перевершити попередній рекорд, який належав місії «Аполлон-13» і становив 248 655 миль ще 1970 року.

Астронавти не лише облетіли зворотний бік Місяця, а й провели картографування поверхні та назвали два нові кратери. Один із них отримав ім’я Керролл — на честь покійної дружини командира місії Ріда Вайзмана.

Легендарне повернення на Землю та плани на майбутнє

Капсула «Оріон» на швидкості 40 000 км/год точно приземлилася в океан о 20:07 за східним часом. Астронавтів забрали на корабель «Джон П. Мурта», а згодом доправили на берег.

«Ми знову повернулися до справи відправлення астронавтів на Місяць. Це лише початок», — заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Реклама

Він підкреслив, що успіх Artemis II відкриває шлях до наступного етапу — висадження людей на поверхню Місяця та будівництва постійної бази, запланованого до 2028 року.

Крістіна Кох, описуючи зустріч із Сейді, жартома зазначила, що була навіть щасливішою за собаку під час їхнього возз’єднання.

«Сейді навчила мене всього про те, як бути твариною емоційної підтримки. Не очікувала, що це стане у пригоді», — написала астронавтка, коментуючи відео, де собака радісно зустрічає її біля дверей дому.

Коли офіційні справи закінчилися, Кох виклала фото з пляжу. Так вона показала, що після небезпечного польоту в космос нарешті повернулася до звичайного життя.

Реклама

Нагадаємо, стало відомо, скільки заробляють астронавти місії Artemis II. Їхня зарплата становить близько 152 тис. дол. і не залежить від польотів у космос.

