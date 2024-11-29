Авдіївська "гонорова" каша за старовинним рецептом: секрети приготування національної страви

У 2022 році авдіївську кашу було включено до Списку нематеріальної спадщини України, тому на сьогодні вона є національним брендом.

Цей рецепт, як повідомляє авторка кулінарного блогу в соцмережі TikTok, було майже втрачено за часів Радянського Союзу. Однак довгожителі Авдіївки зберегли рецепт, який передавався з покоління в покоління аж від 19 століття. Жителі Авдіївки не лише відродили цю страву, а й зробили її національною візитівкою.

Як приготувати авдіївську “гонорову” кашу за стародавнім рецептом

Цю кашу називають “гоноровою” бо вона має досить дорогі інгредієнти і готується упродовж 3 годин. Страва більше нагадує вишуканий десерт, бо вона солодка, густа і запашна.

Інгредієнти:

80 г круглого рису;

5 яєць;

400 мл молока 3,2% жирності;

120 грамів масла;

2 столові ложки цукру;

дрібка солі.

Спосіб приготування.

Промиваємо рис у холодній воді, потім заливаємо окропом і варимо 3 хвилини. Опісля рис треба відкинути на сито, злити воду, а потім викласти на рушник, щоб він просушився.

Молоко необхідно довести до кипіння, додати столову ложку цукру й масло. Треба ретельно все перемішати, щоб цукор повністю розчинився. Потім додаємо рис, варимо 5 хвилин і забираємо з вогню.

В окремій ємності збиваємо яйця з ложкою цукру, збиту масу додаємо до рису, добре вимішуємо і доводимо до кипіння.

Забираємо кашу з вогню, закриваємо кришкою і закутуємо ковдрою, даємо відпочити три години.

Подавати кашу можна з маслом, варенням та родзинками. Нехай смакує!

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