Роботам-гуманоїдам заборонили польоти в літаках: що стало причиною

Роботам заборонили літати в літаках / © Associated Press

Американська авіакомпанія Southwest Airlines офіційно заборонила польоти на своїх рейсах гуманоїдним роботам. Це сталося після того, як бізнесмен з Далласа намагався провести у пасажирський салон свого 1,2-метрового робота.

Про цей випадок повідомило CBS News.

Власник компанії з прокату роботів Robot Studio Аарон Мехдізаде повертався додому з поїздки до Лас-Вегаса зі своїм другом-роботом на ім’я Стьюї. Замість того, щоб перевозити гуманоїдного робота як вантаж, Мехдізаде купив роботу окреме місце, ймовірно, щоб отримати трохи розголосу.

Це вже був не перший інцидент на рейсі Southwest. Лише за кілька днів до цього схожа ситуація виникла з іншим роботом-гуманоїдом.

Пасажир з Окленда, Каліфорнія, спричинив годинну затримку рейсу, оскільки бортпровідники змушені були ретельно перевірити, що його робот справно працює, а батарея не становить небезпеки для польоту.

Ці два інциденти, очевидно, викликали такий резонанс, що компанія Southwest оголосила про односторонню заборону на перевезення гуманоїдних роботів та роботів-тварин у салоні літака навіть у якості зареєстрованого багажу.

У поясненні CBS авіакомпанія заявила, що заборону було запроваджено для дотримання правил щодо літій-іонних акумуляторів.

Однак Мехдізаде наполягає, що справа в іншому, оскільки акумулятор Стьюї був «по суті акумулятором для ноутбука».

