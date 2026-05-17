ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
2 хв

Роботам-гуманоїдам заборонили польоти в літаках: що стало причиною

Авіакомпанія заявила, що заборону було запроваджено для дотримання правил щодо літій-іонних акумуляторів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Роботам заборонили літати в літаках

Роботам заборонили літати в літаках / © Associated Press

Американська авіакомпанія Southwest Airlines офіційно заборонила польоти на своїх рейсах гуманоїдним роботам. Це сталося після того, як бізнесмен з Далласа намагався провести у пасажирський салон свого 1,2-метрового робота.

Про цей випадок повідомило CBS News.

Власник компанії з прокату роботів Robot Studio Аарон Мехдізаде повертався додому з поїздки до Лас-Вегаса зі своїм другом-роботом на ім’я Стьюї. Замість того, щоб перевозити гуманоїдного робота як вантаж, Мехдізаде купив роботу окреме місце, ймовірно, щоб отримати трохи розголосу.

Це вже був не перший інцидент на рейсі Southwest. Лише за кілька днів до цього схожа ситуація виникла з іншим роботом-гуманоїдом.

Пасажир з Окленда, Каліфорнія, спричинив годинну затримку рейсу, оскільки бортпровідники змушені були ретельно перевірити, що його робот справно працює, а батарея не становить небезпеки для польоту.

Ці два інциденти, очевидно, викликали такий резонанс, що компанія Southwest оголосила про односторонню заборону на перевезення гуманоїдних роботів та роботів-тварин у салоні літака навіть у якості зареєстрованого багажу.

У поясненні CBS авіакомпанія заявила, що заборону було запроваджено для дотримання правил щодо літій-іонних акумуляторів.

Однак Мехдізаде наполягає, що справа в іншому, оскільки акумулятор Стьюї був «по суті акумулятором для ноутбука».

Нагадаємо, раніше в аеропорту американського міста Денвера пасажирський літак збив людину, яка вийшла на злітну смугу. Після зіткнення загорівся двигун.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie