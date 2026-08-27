Авіарежим під час заряджання: скільки часу насправді можна заощадити

Авіарежим справді може трохи скоротити час заряджання смартфон / © pexels.com

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Якщо смартфон швидко розряджається, багато користувачів відключають мобільний інтернет, проте експерти відзначають, що ефективнішим способом економії заряду часто стає авіарежим.

Про це пише видання slashgear.

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Це експерти перевірили на Samsung Galaxy S24 Ultra. Смартфон повністю розряджали, підключали до зарядного пристрою, а після досягнення 1% заряду вмикали авіарежим. Для тестування використовували адаптер Nothing CMF Power 65W GaN. Температура в приміщенні становила близько 25 °C.

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Під час випробувань смартфон з активованим авіарежимом у середньому заряджався швидше. Найкращий результат під час заряджання від 0 до 100% становив 1 годину 2 хвилини.

Для порівняння: з увімкненими мобільними даними та Wi-Fi найшвидший результат становив 1 годину 9 хвилин. Таким чином, різниця сягала приблизно шести хвилин. Під час повторних тестів перевага авіарежиму становила від 4 до 7 хвилин.

Для додаткової економії фахівці радять включати режим енергозбереження, зменшувати яскравість екрану та обмежувати фонові процеси. Якщо телефон довго не використовується, найефективніший варіант повністю його вимкнути.

Раніше ми повідомляли, що постійна робота мережевих модулів у фоновому режимі є однією з головних причин, чому сучасні смартфони розряджаються ще до настання вечора.

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