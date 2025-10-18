ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Авокадо потемніло — чи можна його вживати

Єдина відмінність у смаку може полягати в тому, що темний авокадо може бути гірким або мати м’якшу текстуру.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Авокадо

Авокадо / © Pixabay

Якщо ви розрізаєте авокадо, яке приберегли для ідеального моменту стиглості, і всередині починає злегка темніти м’якоть, ви можете бути розчаровані, але немає причин викидати його. Зміна кольору не є ознакою того, що воно зіпсувалося.

Про це пише dailymail.

Коли ваш авокадо стає темним після того, як ви його розрізаєте або накладаєте в миску, все, що відбувається, — це хімічна реакція. Коли м’якоть фрукта взаємодіє з киснем у повітрі, вона виробляє меланін. Те ж саме відбувається, коли ви нарізаєте яблуко. Звичайно, шматочки можуть бути не такими хрусткими, але ви все одно можете їх спокійно їсти.

«Ви просто можете отримати трохи прогірклий смак», — сказав Метью Фатіно, експерт із субтропічних культур Каліфорнійського університету.

Експерт пояснив, що процес потемніння — це просто окислення: «Коли ви розрізаєте авокадо, ви піддаєте ферменти в клітинах впливу кисню з повітря».

Раніше ми писали про те, як зберігати авокадо, щоб воно не темніло. Про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie