Авокадо / © Pixabay

Якщо ви розрізаєте авокадо, яке приберегли для ідеального моменту стиглості, і всередині починає злегка темніти м’якоть, ви можете бути розчаровані, але немає причин викидати його. Зміна кольору не є ознакою того, що воно зіпсувалося.

Про це пише dailymail.

Коли ваш авокадо стає темним після того, як ви його розрізаєте або накладаєте в миску, все, що відбувається, — це хімічна реакція. Коли м’якоть фрукта взаємодіє з киснем у повітрі, вона виробляє меланін. Те ж саме відбувається, коли ви нарізаєте яблуко. Звичайно, шматочки можуть бути не такими хрусткими, але ви все одно можете їх спокійно їсти.

«Ви просто можете отримати трохи прогірклий смак», — сказав Метью Фатіно, експерт із субтропічних культур Каліфорнійського університету.

Експерт пояснив, що процес потемніння — це просто окислення: «Коли ви розрізаєте авокадо, ви піддаєте ферменти в клітинах впливу кисню з повітря».

