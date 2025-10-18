- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 1 хв
Авокадо потемніло — чи можна його вживати
Єдина відмінність у смаку може полягати в тому, що темний авокадо може бути гірким або мати м’якшу текстуру.
Якщо ви розрізаєте авокадо, яке приберегли для ідеального моменту стиглості, і всередині починає злегка темніти м’якоть, ви можете бути розчаровані, але немає причин викидати його. Зміна кольору не є ознакою того, що воно зіпсувалося.
Про це пише dailymail.
Коли ваш авокадо стає темним після того, як ви його розрізаєте або накладаєте в миску, все, що відбувається, — це хімічна реакція. Коли м’якоть фрукта взаємодіє з киснем у повітрі, вона виробляє меланін. Те ж саме відбувається, коли ви нарізаєте яблуко. Звичайно, шматочки можуть бути не такими хрусткими, але ви все одно можете їх спокійно їсти.
«Ви просто можете отримати трохи прогірклий смак», — сказав Метью Фатіно, експерт із субтропічних культур Каліфорнійського університету.
Експерт пояснив, що процес потемніння — це просто окислення: «Коли ви розрізаєте авокадо, ви піддаєте ферменти в клітинах впливу кисню з повітря».
Раніше ми писали про те, як зберігати авокадо, щоб воно не темніло. Про це читайте у новині.