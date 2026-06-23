Авокадо стане м’яким за 5 хвилин: простий лайфгак здивував користувачів

Авокадо / © Pixabay

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Авокадо вважається одним із найпопулярніших продуктів для сніданків, салатів і закусок. Однак покупці часто стикаються з проблемою: визначити, наскільки стиглий плід, у магазині буває непросто. У соцмережах набув популярності простий лайфгак, який, як стверджують його прихильники, допомагає зробити твердий авокадо значно м’якшим лише за п’ять хвилин.

Про це повідомило видання Express.

Авокадо цінують не лише за смак, а й за поживні властивості. Воно містить корисні ненасичені жири, клітковину та низку важливих поживних речовин. У Національній службі охорони здоров’я Великої Британії зазначають, що авокадо є джерелом ненасичених жирів і може стати корисним доповненням до раціону.

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З погляду ботаніки авокадо належить до фруктів, оскільки є ягодою з однією великою кісточкою. Водночас у кулінарії його часто сприймають як овоч через характерний несолодкий смак.

Одним із головних недоліків авокадо залишається складність у визначенні його стиглості. Якщо плід занадто м’який, його зазвичай потрібно з’їсти протягом одного-двох днів. Якщо ж він твердий і не піддається натисканню, це свідчить про те, що фрукт ще не дозрів.

Сторінка Pure Wow в Instagram запропонувала спосіб, який дозволяє швидко пом’якшити твердий авокадо. Для цього плід потрібно загорнути у фольгу. Якщо авокадо кілька, кожен слід загортати окремо.

Після цього фрукт необхідно покласти в миску та залити теплою водою так, щоб він був майже повністю покритий нею. У такому вигляді авокадо залишають на п’ять хвилин.

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Потім фольгу знімають і розрізають плід навпіл. За словами авторів лайфгаку, після такої процедури авокадо стає значно м’якшим і його легше намазувати на тости або використовувати для приготування різних страв.

Метод викликав жваве обговорення серед користувачів соцмереж. Одні зізналися, що раніше не чули про такий спосіб, інші написали, що хочуть випробувати його під час приготування гуакамоле.

Водночас у коментарях звернули увагу, що зміна текстури не обов’язково означає повне дозрівання плода. Один із користувачів припустив, що смак може відрізнятися від смаку природно стиглого авокадо. У відповідь інший коментатор зазначив, що смак залишається майже таким самим, хоча текстура може бути дещо іншою, а сам фрукт — трохи щільнішим, ніж повністю дозрілий.

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