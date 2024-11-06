Автомеханік зі стажем попереджає: почули під капотом один звук — негайно вимкніть двигун

Блогер та автомеханік зі стажем розповів про звук, що йде з-під капоту машини, який повинен насторожити водія.

Скотті Кілмер, який є автомеханіком з 56-річним стажем і американським блогером, розповів на своєму YouTube-каналі, на який звук під капотом звернути особливу увагу водієві, адже він вказує на небезпеку.

Якщо ви почули звук брязкоту під капотом, каже Кілмер, то це повинно вас одразу насторожити. Він зазначає, що подібний звук, якщо він з'являється під час зниження швидкості, може вказувати на досить серйозну проблему з машиною.

Механік радить, як тільки почули цей звук, одразу зупинити автомобіль в безпечному місці, сподіваючись, що причиною його появи є зовсім нескладна поломка. Як, наприклад, псування шарніра на карданному валу.

Найгірше, каже механік, якщо ви чуєте, що звук іде просто з коробки передач. При цьому ви також можете помітити, що важіль КПП рухається надто легко, без будь-яких зусиль. Це означає, що з трансмісією трапилася серйозна проблема. В такому разі машина може поводити себе на дорозі ненадійно. Виправити проблему — приємність не з дешевих.

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