Автомеханік зі стажем розповів, які вживані автомобілі краще не купувати новачкам і чому

Якщо ви вперше обираєте авто, краще оминати моделі, зазначені в цьому переліку.

Більшість людей починають свій водійський досвід із авто, купленого не з салону. Придбання вживаного транспорту дозволяє отримати гідну машину за суттєво нижчу ціну. Однак новачкам варто бути обережними, адже деякі моделі, доступні на вторинному ринку, можуть принести більше клопоту, ніж користі, зазначає Slash Gear.

Водії з досвідом, особливо ті, хто встиг протестувати різні моделі, зазвичай добре знають, які характеристики їм потрібні та з якими авто можуть виникати труднощі. А ось тим, хто купує машину вперше, часто бракує знань про можливі приховані нюанси.

Саме тому досвідчений автомеханік і водій із багаторічною практикою Джастін Оуен радить не обирати для першої покупки вживані авто з цього переліку.

Ford Mustang. Багато хто купує свій перший автомобіль у молодому віці та прагне, щоб він виглядав ефектно й спортивно. Один із найпопулярніших варіантів — легендарний Ford Mustang. Однак це далеко не найкращий вибір для новачків: поєднання потужного двигуна та нестачі досвіду часто призводить до аварій. До того ж, страхування таких авто зазвичай коштує значно дорожче через великий об’єм двигуна.

Jeep Wrangler. Хоча цю модель частково адаптували для міських доріг, вона спочатку створювалася для бездоріжжя, що робить її не надто зручною для щоденної експлуатації. Коротка колісна база та спеціальна підвіска забезпечують жорстку, стрибкувату їзду, а кузов помітно нахиляється в поворотах. Великі шини створюють додатковий шум, особливо на високій швидкості. Крім того, Wrangler не надто місткий для перевезення речей, має сумнівну надійність і може стати джерелом частих проблем для власника.

Mercedes-Benz ML 350 4MATIC. Автомобілі Mercedes-Benz славляться розкішшю та комфортом, а сучасні технології роблять керування ними справжнім задоволенням. Однак власникам таких авто слід бути готовими до захмарних витрат на обслуговування. Запчастини коштують настільки дорого, що навіть один серйозний ремонт може суттєво вдарити по бюджету. Це особливо стосується моделі ML 350 4MATIC, яка може стати фінансовою пасткою для власників із середнім доходом.

Ford F250 Super Duty Powerstroke. Якщо вам потрібен потужний пікап для перевезення важких вантажів чи роботи в сільській місцевості, ця модель з дизельним двигуном Powerstroke V8 стане чудовим вибором. Але якщо ви офісний працівник чи студент, ця машина вам навряд чи підійде. Вона споживає багато пального, має певні недоліки в безпеці (оскільки створена переважно для сільських умов), а її ремонт може обійтися в кругленьку суму. Додайте до цього великі габарити, які створюють незручності в місті, і отримаєте авто, яке не найкраще підходить для щоденних поїздок.

BMW M3. Ця модель об'єднує в собі найгірші риси спортивних і преміальних авто: надто потужний двигун для недосвідченого водія та захмарні витрати на обслуговування, що можуть стати непосильними для тих, хто тільки починає свій шлях.

Chevrolet Aveo. На перший погляд, ця бюджетна модель зі звичайним двигуном здається ідеальним вибором для новачка. Однак на практиці вона має серйозні недоліки: низьку надійність та посередній рівень безпеки. Експерти рекомендують звернути увагу на інші варіанти.

Mazda Speed 3. Mazda відома своїми надійними та зручними автомобілями, а її компактна Mazda 3 справді може стати чудовим першим авто. Але не варто плутати її зі Speed 3 — ця 263-сильна турбована версія занадто потужна для новачків, а керувати нею без досвіду може бути непросто.

Mazda RX-8. Ця модель дарує справжнє задоволення від керування, але її 232 кінські сили — не найкращий варіант для тих, хто тільки починає водити. Крім того, RX-8 оснащена роторним двигуном, який потребує особливого догляду. Саме тому експерти не рекомендують її як перше авто.

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