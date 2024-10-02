Аж блищатиме на сонці: чим очистити пластикове підвіконня від жовтизни в домашніх умовах

З часом пластикове підвіконня втрачає свою початкову білизну через пил, сонячні промені, бруд тощо. Однак, не слід опускати руки. Ви можете самостійно приготувати дієвий засіб для відбілювання пластикового підвіконня.

При цьому, для його приготування вам не будуть потрібні дорогі інгредієнти, які важко придбати. Ви здивуєтесь, наскільки ефективним і корисним може бути засіб, приготовлений своїми руками.

Все, що вам знадобиться, можна знайти на будь-якій кухні. Це: лимонний сік, сіль та звичайна харчова сода.

Всі ці інгредієнти потрібно змішати до утворення кашкоподібної суміші, нанести на всю поверхню пластикового підвіконня, зачекати деякий час (краще залишити на ніч, якщо жовтизна вже дуже помітна), а потім протерти чистою ганчіркою.

Після завершення цих нескладних маніпуляцій ви побачите, що підвіконня знову блищить білизною, наче нове.

Додатково за допомогою такого саморобного засобу ви зможете ще й заощадити кошти на придбанні магазинної хімії. А ще така суміш є екологічно чистою і зовсім не шкодить довкіллю чи здоров'ю ваших рідних.

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