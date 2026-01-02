Баба Ванга назвала точну дату кінця світу

Баба Ванга описала сценарій гагибелі людства і всього Всесвіту / © Pixabay

Реклама

Баба Ванга, відома як «Нострадамус Балкан», передбачила остаточну загибель людства у 5079 році, коли космічна подія «неймовірних» масштабів призведе до повного знищення Всесвіту.

Про це пише Daily Mail.

Хоча сліпа болгарська провидиця не залишила письмових записів про свої передбачення, але її прогнози про майбутнє опублікували племінниця Красиміра Стоянова та інші послідовники, які документували видіння Баби Ванги уже після її смерті.

Реклама

Згідно з нібито пророцтвами Баби Ванги, шлях людства до свого остаточного кінця почнеться далеко за межами Землі.

Кажуть, що до 3005 року людство розширить свої межі в космосі до такої міри, що на Марсі спалахне війна — конфлікт буде настільки серйозний, що змінить траєкторії планет.

Всього через п’ять років, у 3010 році, вважається, що комета або астероїд зіткнуться з Місяцем, викинувши уламки на орбіту та утворивши видиме кільце навколо Землі, різко змінивши нічне небо планети.

До 3797 року, як кажуть, все життя на Землі зникне, змушуючи людство виживати, створюючи колонії на новій планеті в іншому місці космосу.

Реклама

Однак це виживання матиме високу ціну. Між 3803 і 3805 роками, за прогнозами Баби Ванги, дефіцит ресурсів спричинить руйнівні війни серед населення, що залишилося, знищуючи понад половину людства та штовхаючи цивілізацію до краху.

Після цього прогрес зупиниться. Приблизно з 3815 по 3878 рік людство регресує до племінних суспільств, живучи розрізненими групами, доки не з’явиться новий пророк, який відновить моральний порядок. Кажуть, що ця постать заснує могутню церкву, яка не лише поширить релігійні вчення, а й відродить забуті наукові знання, закладаючи основу для повільного відновлення.

На початку 4300-х років цивілізація вступить в новий золотий вік. Зростатимуть нові міста, прискорюватимуться наукові прориви, і людству вдасться вилікувати всі відомі хвороби.

Досягнення в генетиці та нейронауці дозволять людям значно розширити можливості свого мозку, повністю позбувшись таких понять, як ненависть і зло.

Реклама

До 4509 року людство досягне того, що пророцтво описує як безпрецедентний моральний стан, що дозволяє пряме спілкування з Богом.

До кінця 45-го століття часова шкала стає ще більш незвичайною. Кажуть, що у 4599 році люди досягнуть безсмертя, докорінно змінивши суспільство.

Цивілізація досягне свого абсолютного піку в 4674 році, з приблизною чисельністю населення 340 мільярдів, розподіленою по багатьох планетах, і вже розпочатими ранніми стадіями асиміляції з позаземними істотами.

В останні роки перед кінцем людство зробить відкриття, яке зрештою вирішить їхню долю.

Реклама

Між 5076 та 5078 роками дослідники знайдуть межу відомого всесвіту — таємничий край, справжня природа якого залишається невідомою.

Це одкровення розділить людство, значна його частина протистоятиме спробам вийти за його межі.

Незважаючи на попередження, людство просуватиметься вперед, і в 5079 році, за пророцтвом Баби Ванги, настане «абсолютний судний день», що призведе до знищення людської цивілізації, а можливо, і самого Всесвіту.

Нагадаємо, що на 2026 рік болгарська ясновидиця залишила тривожні попередження.