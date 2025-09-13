Баба Ванга та Нострадамус передбачили катастрофу, яка має статися цього року та може означати занепад людства

Баба Ванга та Нострадамус / © ТСН

Реклама

Незалежно від того, чи вірите ви в те, що певні люди мають екстрасенсорні здібності, які дозволяють їм бачити майбутнє, чи вважаєте цю концепцію застарілою нісенітницею, важко заперечити, що два найвідоміших в історії людства пророки влучили в ціль у деяких своїх передбаченнях. Сліпа містикиня Баба Ванга і астролог XVI століття Нострадамус, схоже, передбачили деякі з найбільш сумнозвісних подій у світі. Послідовники Баби Ванги вважають, що вона передбачила смерть принцеси Діани, знала, що відбудуться теракти 11 вересня і що вибухне пандемія Covid-19.

Кажуть, що Нострадамус правильно передбачив смерть короля Генріха II у своїй книзі 1555 року «Пророцтва», яка є збіркою численних загадкових віршів, що нібито передбачають майбутні події. Дехто вважає, що він передбачив Велику лондонську пожежу 1666 року, а інші кажуть, що у своїх творах він передбачив прихід до влади Адольфа Гітлера, пише The Mirror.

«Тривожно, що обидві потенційні екстрасенси зробили схожі заяви про 2025 рік, які — залежно від вашого рівня скептицизму — можуть збутися на наших очах. Болгарська Баба, яка в 1990 році вірно стверджувала, що сама помре 11 серпня 1996 року у віці 84 років, сказала, що бачить, як цього року в Європі спалахне війна, і що вона стане початком „падіння людства“, — пише видання.

Реклама

Як повідомляється, вона сказала: «Навесні почнеться війна на Сході і буде третя світова війна. Війна на Сході, яка знищить Захід», і сказала, що Путін стане «володарем світу», а Європа перетвориться на «пустку». Кажуть, що вона також передбачила: «Росія не тільки виживе, вона буде домінувати у світі».

Тривожною подією цього тижня стала перша в історії пряма взаємодія між Росією і НАТО після вторгнення Москви в Україну в 2022 році. Польща збила російські дрони-смертники після того, як путінські війська неодноразово порушили її повітряний простір під час нічної атаки на Україну. Мільйони польських громадян були попереджені про необхідність сховатися в укриттях, було завдано певної шкоди будівлям, хоча, на щастя, ніхто не постраждав.

Країна НАТО назвала це порушення «актом агресії, який становив реальну загрозу безпеці наших громадян». Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із серйозним попередженням про ескалацію конфлікту з Росією після ударів по його країні. Він сказав: «Ця ситуація наближає нас до відкритого конфлікту найбільше з часів Другої світової війни».

Країна порушила Статтю 4 НАТО, яка дозволяє будь-якому члену Альянсу офіційно проконсультуватися з НАТО, якщо він вважає, що його територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебувають під загрозою. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до Путіна з прямим посланням щодо того, що він назвав «безрозсудним» вчинком. «Зупиніть війну в Україні, припиніть ескалацію війни, яку він зараз фактично розгорнув проти невинних цивільних осіб і цивільної інфраструктури, і припиніть порушувати повітряний простір союзників», — наказав він.

Реклама

«Знайте, що ми готові, що ми пильні і що ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО», — додав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.