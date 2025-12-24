Баба Ванга зробила зловісне передбачення про Путіна на 2026 рік

Президент РФ Володимир Путін / © ТСН

Одне з передбачень, які свого часу зробила сліпа болгарська провидиця Баба Ванга на 2026 рік, стосується глобального збройного конфлікту і ролі російського лідера, яким сьогодні є президент РФ Володимир Путін.

На це звернуло увагу видання Wion.

У своїх видіннях Баба Ванга начебто бачила падіння Заходу та піднесення Путіна як світового лідера.

У виданні зауважили, що глобальна війна, про яку говорила провидиця, може виникнути через нинішню напруженість, пов’язану з війною РФ в Україні.

Окрім того, послідовники Баби Ванги стверджують, що вона передбачала у своїх видіннях 2016 року ще більше стихійних лих, як-от землетруси та повені, які можуть спустошити світ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше було опубліковано список передбачень Баби Ванги на 2026 рік. Втративши зір у дитинстві, вона стверджувала, що набула надзвичайного дару віщування. Її пророцтва порівнюють з передбаченнями середньовічного астролога Нострадамуса: вони так само стосуються світових подій.