Бабусин спосіб, який справді працює: найефективніший засіб від плісняви на вікнах

Непривабливі чорні плями цвілі не лише мають неестетичний вигляд, але й можуть загрожувати вашому здоров'ю.

Чому з'являється пліснява біля вікон

Цвіль починає з'являтися тоді, коли в квартирі підвищується рівень вологи. При цьому сприяти її зародженню можуть різні фактори, зокрема, недостатнє опалення приміщення, відсутність вентиляції чи неправильне розташування радіаторів. На вікнах спочатку утворюється конденсат. А повсякденні справи (купання у гарячій ванні, сушіння білизни, приготування їжі) цьому процесу сприяють.

Якщо вікна, що пітніють, постійна проблема в квартирі чи будинку, тоді рано чи пізно біля вікон з'явиться пліснява. Вона негативно впливає на організм: проблеми з концентрацією уваги, проблеми з диханням, мігрені тощо.

Додатково цвіль може руйнувати структуру стін і стелі, спричиняє появу неприємного запаху. Коли в приміщенні підвищена вологість, в ньому стає холодніше, а це спричиняє збільшення споживання електроенергії.

Найефективніший засіб від плісняви на вікнах

Насамперед, потрібно боротися з появою конденсату. Спробуйте простий бабусин спосіб, який вам в цьому допоможе. Для його приготування знадобиться всього лише два предмета: звичайна кухонна сіль і миска.

Насипте у глибоку ємність досить багато солі (краще брати крупну) і поставте її в місці, де збирається найбільше вологи. Сіль відрізняється гігроскопічністю, тобто добре вбирає зайву вологу з повітря. Не забувайте час від часу змінювати сіль на нову, тому що вона припиняє працювати, коли насичується вологою.

Використану сіль не викидайте, її ви можете подрібними, висушити в духовці і знову використовувати для поглинання вологи.

Як прибрати плісняву з вікон в домашніх умовах

Якщо пліснява вже з'явилася, потрібно подумати, чим можна ефективно очистити шви на вікнах від неї. Для цього візьміть білизну, рясно змочіть в засобі ганчірку, протріть всі місця, де з'явилася пліснява. Залишіть засіб на 10-15 хвилин, а потім змийте.

Можете приготувати і домашній розчин. Для нього візьміть 1 ст. ложку соди, 0,5 ст. ложки оцту, 1 склянку води. Все добре перемішайте, вимийте сумішшю вікна, де є пліснява.

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