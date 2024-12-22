Бабусин тертий пиріг з варенням: смачний пляцка з дитинства

Проста у приготуванні, але дуже смачна випічка.
Тертий пиріг. Без перебільшення - смак цього пляцка знайомий кожному. Це один із старих рецептів, який готували наші бабусі. Тертий пиріг випікають багатьох регіонах України. Як і більшість старовинних рецептів, готується дуже просто і з доступних продуктів.
ТСН.ua пропонує рецепт тертого пирога від Лілії Цвіт.
Інгредієнти
- 200 г вершкового масла
- 2 яйця
- 70 г цукру
- 430 г борошна
- 1 ч л розпушувача
- 300 г улюбленого варення
Приготування
Крок перший
До борошна додаємо розпушувач, прохолодне масло і перетираємо все до утворення крихти. Далі додаємо цукор та яйця. яйця. Замішуємо тісто.
Крок другий
Тісто досить виходить густим. Його розділяємо на дві частини: 1/3 тіста кладемо в морозильник на дві години, решту — в холодильник.
Крок третій
Тісто з холодильника розкачуємо на пергаменті - на якому будемо випікати. Трішки посипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачане тісто перекладаємо разом у форму для випікання.
Крок четвертий
Ножем зрізаємо бортики, щоб вони були приблизно 1 см. Зайве тісто забираємо. Товстим шаром змащуємо тісто варенням. Зверху натираємо тісто з морозилки.
Крок п'ятий
Пиріг випікаємо при температурі 180 градусів приблизно пів години.