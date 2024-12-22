Бабусин тертий пиріг з варенням: смачний пляцка з дитинства

Проста у приготуванні, але дуже смачна випічка.

Тертий пиріг. Без перебільшення - смак цього пляцка знайомий кожному. Це один із старих рецептів, який готували наші бабусі. Тертий пиріг випікають багатьох регіонах України. Як і більшість старовинних рецептів, готується дуже просто і з доступних продуктів.

ТСН.ua пропонує рецепт тертого пирога від Лілії Цвіт.

Інгредієнти

200 г вершкового масла

2 яйця

70 г цукру

430 г борошна

1 ч л розпушувача

300 г улюбленого варення

Приготування

Крок перший

До борошна додаємо розпушувач, прохолодне масло і перетираємо все до утворення крихти. Далі додаємо цукор та яйця. яйця. Замішуємо тісто.

Крок другий

Тісто досить виходить густим. Його розділяємо на дві частини: 1/3 тіста кладемо в морозильник на дві години, решту — в холодильник.

Крок третій

Тісто з холодильника розкачуємо на пергаменті - на якому будемо випікати. Трішки посипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачане тісто перекладаємо разом у форму для випікання.

Крок четвертий

Ножем зрізаємо бортики, щоб вони були приблизно 1 см. Зайве тісто забираємо. Товстим шаром змащуємо тісто варенням. Зверху натираємо тісто з морозилки.

Крок п'ятий

Пиріг випікаємо при температурі 180 градусів приблизно пів години.

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