Бабусин секрет працює краще за дорогі антипригарні пательні: як правильно смажити рибу

Смажена риба менш корисна, ніж запечена чи смажена на грилі. Втім, вона не менш смачна, а тому має своїх шанувальників. Втім, смаження риби на сковороді може бути клопітким. Зокрема, через розбризкування олії.

Є однак простий трюк, що робить смаження риби справжнім задоволенням, пише Kobieta w INTERIA.PL.

Заморожена риба містить багато води. Вона у поєднанні з гарячим жиром призводить до розбризкування олії, забруднює плиту та навколишню поверхню. Тому найкраще розморозити рибу в ситі та ретельно висушити паперовими рушниками перед смаженням.

Як правильно смажити рибу на сковороді

Для смаження риби оберіть сковороду з товстим дном, що швидко досягає рівномірної температури. Жир слід попередньо розігріти до 180 градусів. Саме це дозволить м’ясу швидше «закритися» та поглинути значно менше жиру, що зробить його менш калорійним.

Через деякий час рибу слід смажити на слабкому вогні та не надто довго – по кілька хвилин з кожного боку, а філе слід перевернути лише один раз.

Після виймання риби зі сковороди найкраще покласти її на паперовий рушник, адже він поглине зайвий жир.

Трюк наших бабусь для смаження риби

Наші бабусі використовували хитру хитрість під час смаження риби, про яку зараз забули. Вони розігрівали сковороду до сильного вогню, потім посипали її тонким шаром солі. Потім додавали та нагрівали олію.

Сіль добре вбирає воду, запобігаючи розбризкуванню олії. Вона також позитивно впливає на якість смаженої риби, запобігаючи її прилипанню до сковороди.

