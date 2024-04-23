Бадьорять, як найміцніша кава: 5 напоїв, які наповнять силою та енергією на цілий день

Є напої, які містять достатню кількість кофеїну, щоб бадьорити так само, як і кава.

Є кілька видів напоїв, які бадьорять і дають багато енергії, не гірше, ніж кава. Вони стануть у нагоді тим людям, які з будь-яких причин не можуть вживати цей популярний напій. Розповідаємо, чим замінити каву, щоб збадьоритися і набратися сил на цілий день.

Чим замінити каву: 5 напоїв, які додають енергії та бадьорості на цілий день

Цикорій. Корінь цикорію обсмажують так само, як і кавові зерна, його перемелюють і готують напій. За смаком він схожий на каву, але не містить кофеїну, втім, бадьорить не гірше. Цикорій вкрай корисний для здоров’я організму, він має жовчогінний ефект і підтримує процеси травлення. За рахунок вмісту інуліну – розчинної клітковини, напій сприяє росту біфідо- й лактобактерій. Цикорій не можна пити вагітним жінкам, а також тим, які вигодовують грудним молоком, щоб не нашкодити дитині.

Корінь цикорію обсмажують так само, як і кавові зерна, його перемелюють і готують напій. За смаком він схожий на каву, але не містить кофеїну, втім, бадьорить не гірше. Цикорій вкрай корисний для здоров’я організму, він має жовчогінний ефект і підтримує процеси травлення. За рахунок вмісту інуліну – розчинної клітковини, напій сприяє росту біфідо- й лактобактерій. Цикорій не можна пити вагітним жінкам, а також тим, які вигодовують грудним молоком, щоб не нашкодити дитині. Матча. Це один з різновидів зеленого чаю, що містить велику частку кофеїну. Чай виготовляється шляхом перетирання зеленого листя на порошок. Напій має освіжаючий смак, тонізує та заряджає енергією на цілий день. Також матча містить антиоксидантні сполуки, які захищають від передчасного старіння та онкології. Вчені довели, що регулярне вживання чаю знижує високий кров’яний тиск та ймовірність розвитку діабету.

Це один з різновидів зеленого чаю, що містить велику частку кофеїну. Чай виготовляється шляхом перетирання зеленого листя на порошок. Напій має освіжаючий смак, тонізує та заряджає енергією на цілий день. Також матча містить антиоксидантні сполуки, які захищають від передчасного старіння та онкології. Вчені довели, що регулярне вживання чаю знижує високий кров’яний тиск та ймовірність розвитку діабету. Вода з лимонним соком. Такий напій не тільки освіжає, а ще й тонізує та бадьорить. А вітамін С та антиоксиданти, що містяться в соці, підтримуватимуть імунітет на належному рівні та захищатимуть від вірусних захворювань.

Такий напій не тільки освіжає, а ще й тонізує та бадьорить. А вітамін С та антиоксиданти, що містяться в соці, підтримуватимуть імунітет на належному рівні та захищатимуть від вірусних захворювань. Масала. Це чорний чай зі спеціями, що містить достатню кількість кофеїну, щоб збадьорити та покращити настрій. За рахунок вмісту антиоксидантів чай здатен зміцнювати нервову та серцево-судинну системи. Також має заспокійливий ефект, тому його можна пити після нервових напружень та стресів.

Це чорний чай зі спеціями, що містить достатню кількість кофеїну, щоб збадьорити та покращити настрій. За рахунок вмісту антиоксидантів чай здатен зміцнювати нервову та серцево-судинну системи. Також має заспокійливий ефект, тому його можна пити після нервових напружень та стресів. Комбуча. Цей напій виготовляється шляхом ферментації чорного чаю за допомогою цукру, дріжджів та корисних бактерій. Комбуча має тонізуючі властивості, допомагає зміцнити серце, судини та імунну систему. Також напій здатен знижувати "поганий" холестерин і стабілізувати рівень глюкози в крові. Проте комбучу не можна вживати тим, хто має проблеми з кислотністю шлунку та кишківником.

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