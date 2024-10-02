Багато хто роками робить цю помилку: як в жодному разі не можна включати пральну машину в розетку

Здавалося б, що складного в тому, щоб включити пральну машину в розетку. Однак, навіть під час виконання такої простої дії багато хто робить серйозну помилку.

Ця груба помилка, яку українці часто роблять роками, може призвести до надзвичайно небезпечних наслідків.

Потрібно запам'ятати одне важливе правило: пральну машину можна включати лише прямо у звичайну розетку. В жодному разі не можна для цього використовувати подовжувачі.

Причина цієї заборони дуже проста: для подовжувача пральна машина є надто потужною технікою. І він може не впоратися з таким навантаженням.

Найчастіше прилад просто перегріється, але все може закінчитися більш печально: появою спалаху.

Якщо ж до подовжувача будуть підключені й інші пристрої, тоді ситуація може стати ще більш небезпечною.

Крім того, не виключено, що на подовжувач може потрапити вода. А це збільшує шанси удару струмом.

З обережністю потрібно включати пральну машину і до звичайної розетки. Заздалегідь переконайтесь в тому, що вона заземлена.

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