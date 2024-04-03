Багатошарові стрижки – тренд літа 2024: омолоджують, роблять образ дорогим і стильним

Багатошарові стрижки можуть бути класичними, модними та зухвалими. Кожна представниця прекрасної статі має можливість підібрати ідеальний варіант для свого типу обличчя та структури волосся. Спеціальна техніка стрижки шарами дозволяє поліпшити структуру волосся, надати йому грайливого об’єму і зробити образ досконалим. Стилісти рекомендують цього літа звернути свою увагу на 4 варіанти багатошарових зачісок, які будуть на піку популярності ще довго.

Багатошарове каре

Які модні стрижки влітку 2024 / Фото: Freepik

Це класична топова стрижка, яка входить до списку омолоджувальних. Її обирають модниці усього світу завдяки універсальності та практичності. Така зачіска адаптує локони будь-якої структури, робить їх слухняними та візуально густішими. Шари піднімають волосся, створюючи легкість та додатковий об’єм.

Стрижка біксі

Які модні стрижки влітку 2024 / Фото: pixabay.com

Така зачіска має у собі ознаки подовженої піксі та класичного боба. Тому закриває відразу кілька проблем: омолоджує, надає волоссю здорового вигляду та густоти, створює об’єм на маківці, забираючи непотрібну важкість у зоні підборіддя. Біксі варто робити тим жінкам, які хочуть додати у свій образ легкості та деякої недбалості. Підходить як на пряме, так і на кучеряве чи хвилясте волосся.

Каскад

Які модні стрижки влітку 2024 / Фото: pixabay.com

Стрижка каскад є багатошаровою зачіскою з чергуванням пасом різної довжини. Вона також входить до списку омолоджувальних, тому займає топові позиції вже кілька десятків років поспіль. Зачіска добре тримає форму, не потребує укладання, пасма у ній лягають у правильну, проте невимушену форму.

Гарсон

Які модні стрижки влітку 2024 / Фото: pixabay.com

Стрижка гарсон підійде для жінок, які хочуть надати своєму образу елегантності та вишуканості. Вона ідеально пасуватиме до квадратного та прямокутного обличчя, згладжуючи кути й увиразнюючи вилиці. Зачіска підходить на тонке пряме волосся без об’єму.

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