Багато хто робить це неправильно: коли прибирати квашену капусту в холодильник, щоб вона залишалася хрусткою

Скільки днів квасити капусту / © pexels.com

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Якщо поспішити й охолодити заготовку зарано, вона може залишитися недостатньо кислою. А якщо перетримати в теплі, смак стане надто різким, а сама капуста може втратити хрусткість. Тож розберімося, скільки часу потрібно для квашення і на що звертати увагу під час приготування.

Скільки днів має кваситися капуста

Зазвичай на приготування квашеної капусти потрібно від трьох до семи днів. Усе залежить від температури в кімнаті: чим тепліше, тим швидше відбувається бродіння.

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Орієнтуватися можна на такі терміни:

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3 дні — якщо температура в приміщенні тримається на рівні 20–22 °C;

4–5 днів — якщо в кімнаті приблизно 18 °C;

5–7 днів — якщо температура нижча і капуста бродить повільніше.

Це приблизні терміни, адже на швидкість ферментації впливають також сорт капусти, кількість овочів та умови приготування. Тому вже на третій день варто пробувати капусту й перевіряти, чи набула вона потрібного смаку.

Як зрозуміти, що капуста вже заквасилася

Під час бродіння в ємності з капустою з’являються бульбашки, а на поверхні розсолу може утворюватися піна. Це нормальна частина процесу. Через кілька днів активність поступово зменшується.

Є кілька ознак, за якими можна визначити готовність заготовки:

капуста набуває світлішого, злегка жовтуватого відтінку;

бульбашки з’являються рідше, а піни стає менше;

з’являється характерний кислуватий запах;

смак стає приємним, із виразною кислинкою.

Спробуйте невелику порцію капусти. Якщо вона вже достатньо кисла, хрустка і має звичний смак квашеного овочу, її можна готувати до зберігання в холодильнику.

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Навіщо проколювати капусту під час бродіння

Якщо ви коли-небудь квасили капусту вдома, то, мабуть, помічали, що в перші дні вона активно виділяє газ. Через це всередині овочевої маси утворюються бульбашки, які потрібно періодично випускати.

Для цього капусту проколюють довгою дерев’яною шпажкою або лопаткою до самого дна ємності. Починати можна приблизно з другого дня. Таку процедуру бажано повторювати 2–3 рази на добу, поки триває активне бродіння.

Також стежте, щоб капуста була повністю покрита розсолом. Якщо верхній шар залишається на повітрі, він може підсихати й псуватися. За потреби овочі притискають чистим гнітом, щоб вони не спливали на поверхню.

Коли ставити квашену капусту в холодильник

Коли основне бродіння завершилося, капусту потрібно перенести в холод. Найчастіше це роблять через 3–5 днів після початку приготування, хоча іноді процес триває до тижня.

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Головний орієнтир — смак і стан заготовки. Якщо капуста вже має приємну кислинку, а активне виділення газу помітно зменшилося, її можна перекладати в банки.

Важливо, щоб овочі й надалі залишалися покритими розсолом. Банки закривають кришками та ставлять у холодильник або льох. За низької температури бродіння сповільнюється, тому капуста довше зберігає свій смак і хрусткість.

Залишати готову заготовку в теплому приміщенні ще на кілька днів не варто: вона продовжуватиме бродити й може стати занадто кислою.

Як заквасити капусту, щоб вона не стала м’якою

На смак і консистенцію готової страви впливають ще й овочі, які ви обираєте для приготування. Найкраще підходять щільні качани пізніх сортів. У них зазвичай соковите листя, яке добре підходить для квашення.

Перед приготуванням зніміть верхні пошкоджені листки, помийте капусту та тонко нашаткуйте. Моркву натріть на тертці й змішайте з овочами. Сіль додавайте відповідно до пропорцій у рецепті: її надлишок або нестача можуть вплинути на перебіг ферментації.

Після цього капусту потрібно трохи перетерти руками, щоб вона пустила сік, а потім щільно укласти в чисту ємність. Залиште трохи вільного місця зверху, оскільки під час бродіння розсіл може підніматися.

Щоб капуста вийшла вдалою, дотримуйтеся кількох простих правил:

Обирайте свіжі щільні качани без пошкоджень. Не змінюйте кількість солі на власний розсуд. Слідкуйте, щоб капуста не залишалася без розсолу. У перші дні регулярно випускайте газ. Не забувайте контролювати температуру в кімнаті.

Коли капуста набуде потрібного смаку, перенесіть її в холодильник.

FAQ

Скільки днів має кваситися капуста за кімнатной температури?

За температури 20–22 °C капуста зазвичай кваситься близько трьох днів. Якщо в кімнаті прохолодніше, приблизно 18 °C, на це може піти 4–5 днів. Іноді ферментація триває до тижня. Тому краще перевіряти смак і стан овочів, а не орієнтуватися лише на кількість днів.

Як зрозуміти, що квашена капуста готова і її можна ставити в холодильник?

Готова капуста має характерний кислуватий смак і приємний аромат. При цьому активне бродіння поступово припиняється, бульбашок стає менше, а піна зникає. Якщо овочі вже достатньо проквасилися, їх можна перекладати в банки та прибирати в холодильник.

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