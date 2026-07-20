Багато жінок не знають: як часто потрібно прати бюстгальтер

Більшість жінок насправді не знають, як часто їм слід прати бюстгальтери / © Credits

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Через те, що бюстгальтер безпосередньо контактує з тілом, він потребує прання після кожного другого носіння. Прання бюстгальтерів потребує особливої уваги.

Обирайте ручне прання

Фірмові бюстгальтери часто виробляють з використанням делікатних матеріалів і традиційних технологій, тому їм більше підійде дбайливий догляд у вигляді ручного прання.

Контролюйте температуру

Якщо прати бюстгальтер за занадто низької температури, він не очиститься належним чином, якщо за занадто високої — швидко пошкодиться. Тепла вода — найкраще рішення.

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Якщо ви все ж обираєте машинне прання

Перед завантаженням бюстгальтерів до барабану треба простежити, щоб усі застібки були застебнуті, а гачки зчеплені. Так вони не пошкодяться самі і не пошкодять тканину.

Що буде, якщо не прати бюстгальтер

Усі відмерлі клітини шкіри, жири та піт, що затримуються під бюстгальтером, створюють ідеальне середовище для бактерій та грибка.

Недостатньо часте прання може призвести до появи плям та стійких запахів на бюстгальтері, а також до подразнення шкіри, висипу або шкірних інфекцій.

Раніше ми писали про те, як часто потрібно прати постільну білизну. Більше про це читайте у новині.

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