Багаторічники, що можуть зіпсувати сад: які рослини експерти не радять висаджувати

Конвалія / © Pixabay

Реклама

Багаторічні рослини часто обирають для саду через їхню здатність рости кілька сезонів поспіль без щорічного пересаджування. Вони додають ділянці зелені, кольору та текстури, однак не всі популярні види однаково вдалі для вирощування. Частина з них може агресивно розростатися, витісняти інші рослини або потребувати надто складного догляду.

Про це повідомило видання martha stewart.

Експерти із садівництва Джон Фербер та Сем Німанн назвали кілька багаторічників, які, на їхню думку, часто переоцінюють і які можуть створити чимало проблем для садівників.

Реклама

Однією з таких рослин є китайська срібна трава або міскантус (Miscanthus sinensis). Ця декоративна трава популярна завдяки своїй пишній формі та здатності додавати саду об’єм і текстуру. Саме тому її часто висаджують у клумбах та ландшафтних композиціях. Водночас фахівці попереджають, що рослина може поводитися агресивно. Насіння міскантусу легко переноситься вітром, через що він швидко поширюється не лише на клумбах, а й у природних зонах. Щоб уникнути проблем, експерти радять обирати стерильні сорти, які не здатні до самостійного розсіювання.

Не надто практичним варіантом назвали й морозостійкий гібіскус (Hibiscus moscheutos). Рослина відома великими яскравими квітами, які привертають увагу в саду. Проте цвітіння триває лише один день. Крім того, взимку рослина повністю відмирає, а навесні відновлюється дуже пізно. За словами експертів, через це значну частину сезону клумба може залишатися майже порожньою, що розчаровує садівників, які очікують тривалого декоративного ефекту.

До списку проблемних багаторічників також потрапила конвалія (Convallaria majalis). Її часто висаджують через ніжний вигляд та приємний аромат, однак рослина швидко розростається підземними кореневищами й може буквально захопити клумбу за кілька сезонів. Експерти зазначають, що після вкорінення її дуже важко повністю викорінити. Додатковою проблемою є токсичність рослини — вона небезпечна для людей, домашніх тварин і худоби.

Серед хвойних рослин фахівці звернули увагу на карликову ялину Альберти (Picea glauca ‘Conica’). Компактна форма та охайний вигляд зробили її популярною в садових центрах, однак у догляді ця рослина виявляється дуже вибагливою. Ялина схильна до ураження павутинним кліщем, через що хвоя може буріти та осипатися. Крім того, рослина чутливо реагує як на надлишок вологи, так і на посуху, тому підтримувати оптимальний режим поливу буває непросто.

Реклама

Проблемними експерти назвали й коралові дзвіночки або гейхери (Heuchera sanguinea). Ці рослини популярні через яскраве декоративне листя та здатність рости в затінених місцях. Водночас сучасні сорти часто мають проблеми з довговічністю, особливо у вологому та нестабільному кліматі. За словами фахівців, зимова волога може спричиняти гниття коренів, а постійні цикли замерзання та відтавання ґрунту нерідко буквально виштовхують рослину на поверхню, що знижує її шанси пережити зиму.

Ще однією рослиною, якої радять уникати, став палкий кущ або брусклет крилатий (Euonymus alatus). Свого часу він був дуже популярним через яскраво-червоне осіннє листя, однак зараз його дедалі частіше вважають інвазивним видом. Рослина активно поширюється в природних зонах, витісняє місцеві види та негативно впливає на екосистеми.

Нагадаємо, раніше експерти з садівництва назвали 13 рослин із сильним ароматом та ефірними оліями, які допоможуть забути про комарів.

Новини партнерів