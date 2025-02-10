Банани чорніють і стають м'якими: як правильно зберігати фрукт

Часто банани втрачають свіжість ще до того, як ми їх з'їмо.

Банани дуже швидко дозрівають. Втім, прискорити цей процес також можна, якщо неправильно їх зберігати. Тоді на жовтій шкірці з'являться темні плями, а плід стане м’яким.

Як зберегти банани свіжими, повідомляє видання Daily Wrap.

Чому банани чорніють?

Банани чорніють через дію етилену. Це газ, який виділяють плоди під час дозрівання. Особливо активно це відбувається в теплому та вологому середовищі. Етилен посилює розпад хлорофілу, а тому колір шкірки змінюється із жовтого на коричневий та навіть чорний.

Якщо зберігати банани поряд з іншими фруктами, наприклад, яблуками, то це сприятиме швидкому дозріванню. Якщо помістити банани до холодильника, шкірка також почорніє швидше, але його внутрішня частина може довше залишатися свіжою.

Як і де зберігати банани?

Щоб банани довше залишалися свіжими, не варто їх класти з яблуками або іншими фруктами, які виділяють етилен.Натомість зберігайте їх подалі від інших фруктів, найкраще в сухому та прохолодному місці, але не в холодильнику.

Окрім того, можна загорнути кінці бананів - з боку плодоніжки - харчовою плівкою чи фольгою. Це зменшить виділення етилену і уповільнить процес дозрівання.

Також можна повісити банани на спеціальну підставку , що запобігає їх деформації та мінімізує ризик пошкодження шкірки, що прискорює потемніння.

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