Банани не чорніють і не псуються два тижні: експертка назвала простий трюк

Банани / © Associated Press

Реклама

Банани — один із найпопулярніших фруктів у світі, проте вони мають властивість швидко псуватися. Неправильне зберігання може перетворити стиглий фрукт на м’яку кашу вже за кілька днів. Як зберегти банани довше, пояснила шеф-кухарка та засновниця Impressions At Home Рейчел Шервуд.

Про це повідомило видання Mirror.

Фахівчиня радить не тримати банани у фруктовій вазі поруч з іншими плодами. Річ в тім, що більшість фруктів виділяють етилен — природний газ, який прискорює процес дозрівання. У закритому просторі його концентрація зростає і це призводить до швидкого псування всіх плодів.

Реклама

Натомість стиглі жовті банани потрібно перекладати у холодильник. Холод уповільнює дозрівання, тому фрукти залишаються свіжими ще 10–14 днів. Хоча шкірка темніє, сам м’якуш усередині зберігає пружність і приємний смак.

Зелені банани варто тримати за кімнатної температури, де вони поступово дозріють. Якщо потрібно пришвидшити процес, експертка радить покласти їх у паперовий пакет разом із яблуком або помідором — це допоможе плоду швидше пожовтіти. Натомість у холодильнику недостиглі банани псуються та втрачають смак.

Повністю коричневі банани у холодильник класти не варто — шкірка стає занадто м’якою і робить фрукт непридатним для споживання у свіжому вигляді. Водночас такі плоди ідеально підходять для випічки або заморожування.

За словами Рейчел Шервуд, оптимальна стратегія така: спершу зберігати зелені банани окремо на кухонному столі, а коли вони пожовтіють — перекласти у холодильник. Це дозволить насолоджуватися свіжим фруктом майже два тижні.

Реклама

Раніше ми розповідали, як зварити червоний буряк за 6 хвилин і зберегти його колір та солодкість.

Нагадаємо, додавання лимона до м’ясного фаршу — маленький секрет великої ніжності. Кислота цитруса м’яко розщеплює м’ясні волокна, роблячи фарш більш соковитим і легким.