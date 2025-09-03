- Дата публікації
Банани не чорніють і не псуються два тижні: експертка назвала простий трюк
Банани вважаються фруктом, що швидко псується. Та є спосіб, який дозволяє їм залишатися свіжими до 14 днів — і він зовсім неочікуваний.
Банани — один із найпопулярніших фруктів у світі, проте вони мають властивість швидко псуватися. Неправильне зберігання може перетворити стиглий фрукт на м’яку кашу вже за кілька днів. Як зберегти банани довше, пояснила шеф-кухарка та засновниця Impressions At Home Рейчел Шервуд.
Про це повідомило видання Mirror.
Фахівчиня радить не тримати банани у фруктовій вазі поруч з іншими плодами. Річ в тім, що більшість фруктів виділяють етилен — природний газ, який прискорює процес дозрівання. У закритому просторі його концентрація зростає і це призводить до швидкого псування всіх плодів.
Натомість стиглі жовті банани потрібно перекладати у холодильник. Холод уповільнює дозрівання, тому фрукти залишаються свіжими ще 10–14 днів. Хоча шкірка темніє, сам м’якуш усередині зберігає пружність і приємний смак.
Зелені банани варто тримати за кімнатної температури, де вони поступово дозріють. Якщо потрібно пришвидшити процес, експертка радить покласти їх у паперовий пакет разом із яблуком або помідором — це допоможе плоду швидше пожовтіти. Натомість у холодильнику недостиглі банани псуються та втрачають смак.
Повністю коричневі банани у холодильник класти не варто — шкірка стає занадто м’якою і робить фрукт непридатним для споживання у свіжому вигляді. Водночас такі плоди ідеально підходять для випічки або заморожування.
За словами Рейчел Шервуд, оптимальна стратегія така: спершу зберігати зелені банани окремо на кухонному столі, а коли вони пожовтіють — перекласти у холодильник. Це дозволить насолоджуватися свіжим фруктом майже два тижні.
