Банани не почорніють за кілька днів: один трюк допоможе їм довше залишатися свіжими

Як довше зберегти банани свіжими: простий спосіб без фольги / © pexels.com

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Банани можуть довше залишатися свіжими без популярного трюку з фольгою. Один із простих способів — правильно розмістити фрукти після покупки, щоб уберегти їх від передчасного псування та появи м’яких плям.

Про це повідомило видання Express.

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Банани належать до фруктів, які дозрівають доволі швидко. З часом їхня жовта шкірка починає темніти та вкриватися коричневими цятками, а м’якоть стає м’якшою. Одну з ключових ролей у цьому процесі відіграє етилен — газ, який виділяють самі плоди та який сприяє їхньому дозріванню.

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Чи допоможе фольга довше зберегти банани

Один із популярних способів уповільнити дозрівання бананів — загорнути їхні плодоніжки в алюмінієву фольгу або харчову плівку. Припускають, що так можна зменшити поширення етилену і завдяки цьому довше зберегти фрукти свіжими.

Однак цей метод не завжди дає однаковий результат. Як пише Allrecipes, під час одних домашніх експериментів банани з обгорнутими плодоніжками залишалися свіжими на кілька днів довше. В інших тестах суттєвої різниці порівняно зі звичайним зберіганням не помітили.

Як правильно зберігати банани після покупки

Ще один спосіб — не класти гроно на стіл, а підвісити його за плодоніжку на спеціальному гачку. Так навколо фруктів краще циркулює повітря, а банани не притискаються один до одного.

Завдяки цьому на плодах може утворюватися менше пом’ятостей і м’яких ділянок, які часто з’являються під час зберігання грона на твердій поверхні. Такий варіант особливо зручний, якщо вдома зазвичай є одразу кілька бананів.

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Видання The Kitchn також перевірило інший спосіб — зберігання бананів у поліетиленовому пакеті. Через шість днів шкірка фруктів залишалася здебільшого жовтою і майже не вкрилася плямами. Водночас усередині банани стали дуже м’якими та кремовими, а їхній смак — більш насиченим.

Важливе значення має й ступінь стиглості фруктів. Зелені та недозрілі банани краще тримати за кімнатної температури, оскільки холод може порушити процес дозрівання, а також позначитися на смаку й текстурі.

Якщо ж банани вже достигли, їх можна перемістити до холодильника. Низька температура допоможе сповільнити подальше дозрівання та довше зберегти плоди придатними до споживання.

Нагадаємо, щоб цибуля довго залишалася твердою та не проростала, їй потрібно забезпечити правильні умови. Зокрема, експерт радить не тримати цілі цибулини в холодильнику.

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