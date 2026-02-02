ТСН у соціальних мережах

Бариста не хочуть, щоб ви знали: чому в каву додають вершкове масло і як це повністю змінює смак

Цей тренд стрімко захоплює кавові заклади: все більше відвідувачів модних кав’ярень замовляють у бариста шматочок вершкового масла у свій напій. Лише одна дія повністю перетворює смак кави.

Тетяна Мележик
Навіщо додавати вершкове масло в каву

Навіщо додавати вершкове масло в каву / © pexels.com

Новинка під назвою Bulletproof coffee — або «бронекава», «куленепробивна кава» — це свіжозварена кава з додаванням масла, яка особливо популярна серед прихильників здорового способу життя та кето-дієти.

У багатьох закладах цей напій подають як енергетичний сніданок: він швидко насичує організм корисними жирами, допомагає концентруватися і надовго пригнічує відчуття голоду. Втім, експерти наголошують: кава з маслом — це не просто напій, а рідка їжа з високою калорійністю, тож вживати її слід помірно. Крім того, вона підходить не всім, і на неї існують певні обмеження.

Для приготування «бронекави» використовують лише масло з молока корів трав’яного вигодовування або кокосове масло. Завдяки цьому напій набуває кремової, ніжної структури, стає бархатистим і шовковистим, схожим на вершкове лате, але без молока і цукру. Масло пом’якшує гіркоту кави, робить її насиченою, а після збивання блендером напій покривається пухкою піною, яка додає об’єму та естетики.

До кави можна додавати й інші інгредієнти, окрім звичних молока та цукру. Хочете трохи солодкуватого аромату — додайте корицю. Для пряного відтінку — кардамон. Гвоздика та мускатний горіх надають напою тепла і гостроти, а краплі екстракту ванілі — ароматичної пікантності. Декілька кристалів солі під час заварювання у турці усувають гіркоту і відкривають каву зовсім по-новому. Саме цими простими, але ефектними прийомами користуються багато професійних бариста.

