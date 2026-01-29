Батарея триматиме заряд удвічі довше: що треба зробити зі смартфоном

Як правильно заряджати смартфон / © Pixabay

Реклама

Майже кожен власник смартфона помічав: з часом батарея розряджається все швидше, навіть якщо телефон використовується так само, як і раніше. І справа тут не лише у зношуванні акумулятора, а й у щоденних звичках користування та налаштуваннях системи. Кілька простих змін можуть буквально подвоїти час автономної роботи без жодних додаткових витрат.

Вимкніть зайві фонові процеси

Багато додатків працюють навіть тоді, коли ви ними не користуєтесь. Вони постійно оновлюють дані, надсилають повідомлення та споживають енергію. Якщо обмежити фонову активність для програм, якими ви рідко користуєтесь, батарея почне триматися помітно довше.

Смартфон не повинен витрачати заряд на те, що вам не потрібне тут і зараз.

Реклама

Зменшіть яскравість екрана

Екран — головний пожирач енергії. Навіть невелике зниження яскравості дає відчутну економію заряду. Найкраще використовувати автоматичне регулювання або вручну зменшити рівень до комфортного мінімуму.

Темні теми оформлення також допомагають зберігати заряд, особливо на екранах типу OLED.

Увімкніть режим енергозбереження

Режим економії енергії не лише зменшує споживання батареї, а й оптимізує роботу системи: обмежує фонові процеси, знижує продуктивність і зменшує яскравість екрана.

Якщо активувати його вже за 40-50% заряду, телефон працюватиме значно довше.

Реклама

Не заряджайте до 100% і не розряджайте до нуля

Акумулятору найкомфортніше працювати в діапазоні від 20% до 80%. Постійне доведення заряду до максимуму та повне розряджання прискорюють зношування батареї.

Краще частіше підзаряджати смартфон короткими сеансами, ніж тримати його на розетці всю ніч.

Вимикайте непотрібні модулі

Bluetooth, GPS, мобільні дані та Wi-Fi продовжують працювати навіть тоді, коли вам вони не потрібні. Якщо вимикати їх у моменти простою, батарея почне жити набагато довше.

Особливо це помітно під час подорожей або за слабкого сигналу мережі.

Реклама

Обмежте сповіщення

Кожне повідомлення вмикає екран і процесор. Якщо залишити лише справді важливі сповіщення, смартфон буде витрачати значно менше енергії протягом дня.

Маленька звичка, яка дає великий ефект

Просто покладіть телефон екраном донизу, коли не користуєтесь ним. Так він не вмикатиметься від сповіщень, а це зменшує кількість циклів роботи екрана та економить заряд.