Батареї гарячі, а в кімнаті холодно: які меблі крадуть ваше тепло взимку

Диван біля батареї може зробити кімнату холоднішою / © Фото з відкритих джерел

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Навіть невдале розташування дивана у вітальні може зменшити ефективність опалення. Якщо меблі стоять впритул до батареї, тепле повітря затримується за спинкою, а тепло гірше розподіляється по всій кімнаті. Через це біля радіатора може бути спекотно, тоді як в іншій частині приміщення залишатиметься прохолодно.

Про це йдеться у матеріалі угорського порталу Kertészkedj.

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На якій відстані від батареї можна ставити диван

Сучасні панельні радіатори віддають тепло двома способами: нагрівають повітря, яке циркулює кімнатою, та випромінюють тепло навколо себе. Холодне повітря надходить знизу, нагрівається всередині батареї та піднімається вгору. Якщо перед радіатором стоїть масивний диван, його спинка перешкоджає цьому руху, а частина теплового випромінювання поглинається оббивкою.

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Тому між радіатором і меблями рекомендують залишати щонайменше 20–30 см вільного простору. Над батареєю також бажано мати не менше 10 см, щоб нагріте повітря могло безперешкодно підніматися.

Якщо планування кімнати не дозволяє відсунути диван, краще вибирати модель на високих ніжках із відкритим простором унизу. Це дасть змогу повітрю циркулювати під меблями.

Які ще предмети заважають батареям обігрівати оселю

Проблему можуть створювати й довгі щільні штори, особливо якщо радіатор розташований під вікном. Тепле повітря підіймається вздовж тканини, затримується між нею та віконним склом, охолоджується і не потрапляє належним чином у кімнату. Тому бажано, щоб штори закінчувалися вище верхнього краю батареї.

Не варто також закривати радіатори декоративними коробами без достатньої вентиляції. Передня частина такого кожуха має бути відкритою щонайменше на 40–50%, а верхня — приблизно наполовину. Між корпусом батареї та декоративною конструкцією потрібно залишати проміжки для руху повітря.

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Точні втрати тепловіддачі залежать від конструкції радіатора та кожуха. Наприклад, виробник Hudevad у своєму технічному посібнику наводить орієнтовне зниження тепловіддачі на 10–25% для різних варіантів декоративних покриттів. Тому універсально приписувати кожному закритому радіатору втрату 30–70% тепла було б некоректно.

Чому не можна сушити одяг безпосередньо на батареї

У холодну пору року багато хто розвішує мокрі речі просто на радіаторах або накриває їх ковдрами й рушниками. Але тканина перешкоджає циркуляції теплого повітря, а волога під час висихання випаровується та підвищує вологість у приміщенні.

Коли вологе повітря контактує з холодними поверхнями вікон і стін, утворюється конденсат. За постійного накопичення вологи це підвищує ризик появи плісняви. Тому мокрий одяг краще сушити на окремій розкладній сушарці, розташованій подалі від батареї, у приміщенні з можливістю провітрювання.

Як зберегти тепло в оселі — останні новини

Восени треба підготувати батареї до опалювального сезону. Ще до того, як увімкнуть опалення, варто очистити їх від пилу, перевірити крани та термостатичні клапани. Також важливо переконатися, що меблі не закривають не лише сам радіатор, а й термостатичну головку, адже це може впливати на регулювання температури.

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Частину тепла, яке інакше поглинала б холодна зовнішня стіна за батареєю, можна повернути до кімнати за допомогою спеціального тепловідбивного екрана. Його встановлюють за радіатором, не перекриваючи вентиляційні отвори та рух повітря. Такий простий екран із фольги може стати додатковим способом зменшити втрати тепла.

Важливо також усунути протяги: перевірити ущільнювачі на вікнах і дверях, закрити щілини, через які надходить холодне повітря, та правильно користуватися шторами. Удень вони можуть пропускати сонячне тепло, а після заходу сонця допомагати зберігати його всередині.

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